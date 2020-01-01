Filtre takmayan termik santraller mühürlendi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın meclisten geçen termik santral düzenlemesini veto etmesinin ardından termik santraller için 1 Ocak 2020’ye kadar tanınan süre doldu.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Termik Santrali de faaliyetlerini durdurdu.

Manisa’nın Soma ilçesinde bulunan Soma Termik Santrali de faaliyetlerini durdurdu.

GÜNDEM Ömer Çelik açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan termik santrallere filtre takılmasını erteleyen yasayı veto etti



Soma’da 20 bin vatandaşın evine sıcak su sağlayan termik santralde bakanlık yetkililerinin inceleme yaptığı öğrenildi. Bakanlık yetkilileri santralin gerekli şartları taşıyıp taşımadığını da denetledi. Yapılan denetlemelerin ardından yetkililer tarafından santralin kömür giriş kapıları mühürlendi. Çevre ve Şehirlik Bakanlığı ile Manisa Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne bağlı ekipler incelemelerini tamamlarken, bugün içerisinde santral için bir karara varılması bekleniyor.

Öte yandan santralde çalışan işçilerin işten çıkarılmadığı ve işçilere 'mesaiye gelin' denildiği de öğrenildi.

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Kütahya'da 2 termik santral mühürlendi

Kütahya Çevre ve Şehircilik Müdürlüğü ile Kütahya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sabah saatlerinde özel bir şirket tarafından işletilen Kütahya merkeze bağlı Seyitömer beldesinde ve Tavşanlı ilçesine bağlı Tunçbilek beldesinde faaliyet gösteren termik santrallerde denetim yaptı.

Kütahya'daki 2 termik santral mühürlendi.

Ekiplerin denetimleri sonucu, "Geçici faaliyet belgesi" bulunmadığı belirlenen işletmeler mühürlenerek üretim faaliyetleri durduruldu. Her iki santralde de teknik olarak 15 saat boyunca üretimde aksama olmayacağı belirtildi.

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Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, çevre mevzuatına aykırı tesislere kapatma dahil tüm cezai işlemlerin uygulanacağını açıklamıştı.

Afşin-Elbistan A Termik Santrali mühürlendi

Öte yandan Kahramanmaraş Afşin-Elbistan A Termik Santrali’nin çalışmaları da insan ve çevre sağlığının korunmasıyla amacıyla durduruldu.



Kahramanmaraş Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Vatandaşlarımızın sağlığının ve çevrenin korunması amacıyla kamu birimlerimiz her türlü tedbiri almaktadır. Bu çerçevede, Afşin-Elbistan Elektrik Üretim AŞ’nin çalışmaları ‘geçici faaliyet belgesi’ alıncaya kadar durdurulmuştur. Bu süreçte ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımız çevre standartlarını sağlayarak üretim ve istihdamın devamı için gerekli çalışmaları sürdürmektedir” denildi.

Zonguldak'ta bacasında filtre olmayan santralde üretim durduruldu

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının talimatıyla, Zonguldak'ın Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde faaliyet gösteren Çatalağzı Termik Elektrik Santrali'nde (ÇATES) üretim, bacalara filtre takılmaması nedeniyle durduruldu. Termik santral mühürlendi.

Kilimli ilçesine bağlı Çatalağzı beldesinde, 1946 yılında faaliyete geçen ve 2014'te özelleştirme sonucu Elsan Enerji'ye satılan, 2 üniteden oluşan 300 megavat gücündeki Çatalağzı Termik Santrali'nin bacalarında filtre bulunmuyor. Termik santralin filtresiz çalışmasıyla oluşturduğu çevre kirliliği tepki çekiyordu. TBMM'de yapılan oylamada kabul edilen, 15 termik santrale baca filtresi takma zorunluluğunun 2,5 yıl daha ertelenmesini öngören yasanın Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından veto edilmesi beldede yaşayanları sevindirmişti.

Gece tebliği edildi

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak 2020'in ilk saatlerinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı?nın talimatıyla santrale gitti. Bakanlığın kararını yetkililere tebliğ eden ekipler, santraldeki iki bacanın bulunduğu kömür kazanlarını mühürledi. Santralin Çevre İzin Belgesi alana kadar üretim yapamayacağı öğrenildi.