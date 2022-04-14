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ANKARA

Firari Semra Güzel’e yeni fezleke

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kayıplara karışan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hala bulunamadı.

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Abdullah Sarica Yeni Şafak
Firari Semra Güzel’e yeni fezleke
Semra Güzel

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kayıplara karışan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hala bulunamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Güzel’le ilgili yeni bir fezleke hazırladı.

21 Aralık 2020’de “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde saklayan Semra Güzel hakkında “suçluyu kayırma” suçu kapsamında fezleke düzenlendi.

HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
FOTOĞRAF 23
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HDP vekili Semra Güzel'in terör kampında, öldürülen teröristle fotoğrafları ortaya çıkmıştı.
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Tepki toplayan görüntülerin ardından harekete geçen yetkililer, Güzel hakkında dokunulmazlığının kaldırılması için fezleke hazırlamıştı.
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TBMM Hazırlık Komisyonu tarafından HDP vekili Semra Güzel'in dokunulmazlığının kaldırılmasına ilişkin kararının ardından hazırlanan rapor TBMM Anayasa ve Adalet Karma Komisyonuna bugün sunulmuştu.
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Gelişmeler sıcaklığını korurken, Güzel'in terörist sözlüsü ile çekilen yeni fotoğrafları ortaya çıktı.
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SuperHaber yazarı Ceyhun Bozkurt tarafından servis edilen görüntülerde, Güzel'in öldürülen terörist ile samimi pozları yer alıyor.
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SEMRA GÜZEL'İN BİLEKLİĞİ DİKKAT ÇEKTİ<br><br>Güzel'in kolunda sarı, kırmızı ile yeşil renkteki örgütü sembolize eden bileklik olduğu görülüyor.
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İşte HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisi Volkan Bora'nın çok konuşulacak fotoğrafları;
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HDP'li Semra Güzel ve terörist sevgilisinin yeni fotoğrafları ortaya çıktı
HDP vekili Semra Güzel'in, PKK kamplarında sözlüsü Volkan Bora ile çektirdiği yeni fotoğraflar ortaya çıktı.

Fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fezlekeye göre Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkartılan yakalama kararı üzerine Güven’in Semra Güzel’in evine gittiği belirlendi. Adrese giden polis ekiplerine kapıyı Güzel açtı. Güven’in burada olmadığını söyleyen Güzel, polisin eve girmesine izin vermedi.

Leyla Güven, polisin kapıyı çilingir çağırarak açmaya çalışması üzerine teslim oldu. Fezlekede, Güzel’in milletvekilliği dokunulmazlığını kullanarak hakkında mahkumiyet kararı bulunan Güven’i evinde sakladığı, bu faaliyetiyle “suçluyu kayırma” suçunu işlediği belirtildi.

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