Firari Semra Güzel’e yeni fezleke

İYİ Parti kurucusu Yeniçeri'den 'altılı masa' tepkisi: Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası

İYİ Parti'nin kurucuları arasında yer alan ve 'fikirlerinin uyuşmaması' nedeniyle daha sonra partiden istifa eden Özcan Yeniçeri, TVNET'te gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin bir araya gelerek oluşturduğu 'altılı masa' görüşmelerine değinen Yeniçeri, 'Hiçbir konuda anlaşamamakta anlaşma masası. Bunların belli kişilerde ve fikirlerde anlaşabilmeleri oldukça zor.' diye konuştu.