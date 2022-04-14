Firari Semra Güzel’e yeni fezleke

PKK’lı teröristle fotoğrafları ortaya çıkan, dokunulmazlığının kaldırılmasının ardından kayıplara karışan HDP Diyarbakır Milletvekili Semra Güzel hala bulunamadı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, firari Güzel’le ilgili yeni bir fezleke hazırladı.
21 Aralık 2020’de “terör örgütü üyesi olmak” ve “terör örgütü propagandası yapmak” suçlarından 22 yıl 3 ay hapse çarptırılan ve hakkında yakalama kararı çıkartılan eski HDP Hakkari Milletvekili Leyla Güven’i evinde saklayan Semra Güzel hakkında “suçluyu kayırma” suçu kapsamında fezleke düzenlendi.
Fezleke, TBMM’ye iletilmek üzere Adalet Bakanlığı’na gönderildi. Fezlekeye göre Diyarbakır 9. Ağır Ceza Mahkemesi’nce çıkartılan yakalama kararı üzerine Güven’in Semra Güzel’in evine gittiği belirlendi. Adrese giden polis ekiplerine kapıyı Güzel açtı. Güven’in burada olmadığını söyleyen Güzel, polisin eve girmesine izin vermedi.
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Leyla Güven, polisin kapıyı çilingir çağırarak açmaya çalışması üzerine teslim oldu. Fezlekede, Güzel’in milletvekilliği dokunulmazlığını kullanarak hakkında mahkumiyet kararı bulunan Güven’i evinde sakladığı, bu faaliyetiyle “suçluyu kayırma” suçunu işlediği belirtildi.