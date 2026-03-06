Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Sakarya
Firariyi vermemek için polise direndiler

Firariyi vermemek için polise direndiler

20:376/03/2026, Friday
IHA
Sonraki haber
Firari hükümlü, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yakalandı.
Firari hükümlü, mahalle sakinlerinin müdahalesine rağmen yakalandı.

Sakarya’da uyuşturucu ticareti suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine geri dönmeyen 42 yaşındaki E.A., polis ekiplerinin düzenlediği operasyon sırasında mahallelinin mukavemetiyle karşılaştı. Arbede sırasında kaçmaya çalışan hükümlü, takviye ekiplerin müdahalesiyle yakalandı. Olay, vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Sakarya’nın Erenler ilçesinde uyuşturucu ticareti suçundan hakkında kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve izinli çıktığı cezaevine dönmeyen hükümlü, mahallelinin polise mukavemet ettiği olaylı operasyonla gözaltına alındı.

Sakarya İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma" suçundan 9 yıl 4 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan 42 yaşındaki E.A.’nın cezaevinden izinli çıktıktan sonra geri dönmediğini belirledi. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucunda, firari hükümlünün Yeni Mahalle’deki bir adreste saklandığı tespit edildi.

Belirlenen adrese 5 Mart’ta operasyon düzenleyen polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak istedikleri sırada evdekilerin ve çevredeki vatandaşların mukavemetiyle karşılaştı. Mahallelinin taşkınlık çıkararak polise zorluk çıkardığı arbede esnasında kaçmaya çalışan E.A., bölgeye sevk edilen takviye polis ekiplerinin müdahalesiyle yakalandı.

Gözaltına alınan firari hükümlünün, emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edileceği öğrenildi. Yaşananlar vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasıyla kayda alındı.




#Sakarya
#Polis
#Operasyon
#Uyuşturucu
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
TOKİ İstanbul kura tarihi ve saati: İstanbul TOKİ 100 bin sosyal konut çekilişi ne zaman? Tarih belli oldu mu? İşte son durum