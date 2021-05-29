Gündem Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
ANKARA

Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok: Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, komandoların başarılı operasyonuyla etkisiz hale getirildi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 terörist etkisiz hale getirildi
Güvenlik güçlerimiz başarılı operasyonlarını hız kesmeden sürdürüyor.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamada, "Teröre ve teröriste hiçbir yerde geçit yok. Fırat Kalkanı bölgesine saldırı hazırlığındaki 2 PKK/YPG’li terörist, Kahraman Komandolarımızın başarılı operasyonuyla etkisiz hâle getirildi. Bölgede huzur ve güvenliğin sağlanması için her türlü tedbir alınmaya devam edilecek" denildi.

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