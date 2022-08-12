Fiyat ucuzlayacak fire oranı düşecek

Tarım ve Orman Bakanlığı’nın çalışmasını yürüttüğü modelde, kentlerin gıda ve tarım ürünlerinde kendi kendine yetebilmesi hedefleniyor. Kent tarımı ile birlikte üretim ve tüketim merkezleri yakınlaşacak. Böylece özellikle İstanbul, Ankara ve İzmir gibi nüfusun fazla olduğu illerde, şehrin veya etrafındaki bölgenin tüketim ihtiyacı karşılanacak.

Kent tarımıyla sebze gibi ürünler uzun yolculuktan ziyade kentin etrafında olabilecek alanlarda üretim yapılarak, doğrudan kısa tedarikle tüketiciye ulaştırılacak. Uzun zaman alan taşıma sürelerinin kısalmasıyla fire oranı minimuma düşürülecek. Büyükşehirlere uzak vilayetlerden geldiği için ürünlere yol maliyeti de yansıyor. Kentsel tarımın üretim ve işleme aşamalarındaki tam zamanlı çalışana da ihtiyaç olması bekleniyor. Kentsel tarım ile birlikte istihdam oluşacağı ifade ediliyor.

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