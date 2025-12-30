Florya açıklarında iki gemiden acil durum çağrısı

İstanbul'da iki tankerden acil durum çağrısı yapıldı. Olay, Florya Demir Sahası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 141 metre uzunluğundaki Azerbaycan bandıralı Kalbajar isimli tankerin zincirleri 115 metre uzunluğundaki Alatepe isimli tankerin pervanesine dolandı.





Bu nedenle hareket edemeyen iki tanker, akıntının etkisiyle birbirine temas etti.





Gemilerden yapılan yardım çağrısı üzerine olay yerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü'ne bağlı can kurtarma ekipleri ile Kurtarma-9 römorkörü ile gemi personelinin kurtarılması için çalışma başlatmak üzere AFAD'a bağlı bir ekip ve Kıyı Emniyeti Müdürlüğü'ne bağlı dört araç ile 14 personel olay yerine sevk edildi.





BİR TANKER KENDİ İMKANLARIYLA KURTULDU

Gemilerden Azerbaycan bandralı Kalbajar isimli tanker zincirinden kurtularak kendi imkanlarıyla motorlarını çalıştırarak bölgeden uzaklaşırken Alatepe isimli tankerin pervanesine dolanan zincirin rüzgarın şiddetini azaltmasının ardından sonra Kıyı Emniyeti dalgıçlarının çalışmalarıyla kurtarılacağı öğrenildi.





Konuyla ilgili olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan açıklama yapıldı.





Açıklamada her iki gemide bulunan mürettebatın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.





ULAŞTIRMA BAKANLIĞI'NDAN AÇIKLAMA





Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Küçükçekmece Demir Sahası’nda 2 tankerin birbirine temas ettiği bilgisi üzerine Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğüne bağlı kara tahlisiye ekibinin yönlendirildiğini duyurdu.





Ulaştırma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "KALBAJAR* isimli 141 metre boyundaki tanker ile *ALATEPE* isimli 115 metre boyundaki tankerin *Küçükçekmece Demir Sahası'nda* birbirine temas ettiği bilgisi üzerine ve gemilerin kıyıya yakın olmaları nedeniyle, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğümüze bağlı kara tahlisiye (can kurtarma) ekibimiz ve KURTARMA-9 Römorkörümüz olay yerine ivedilikle yönlendirildi." denildi.







