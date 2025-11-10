Yeni Şafak
Freni arızalanan kamyon kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı: Yaralılar var

13:5010/11/2025, Pazartesi
G: 10/11/2025, Pazartesi
DHA
Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Hatay’da freni arızalandığı iddia edilen bir kamyon, kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Meydana gelen kazada 4 kişi yaralandı.

Kırmızı ışıkta büyük panik.

Feci kaza, saat 11.00 sıralarında İskenderun-Antakya kara yolu Topboğazı mevkisinde meydana geldi. Sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 06 DDS 832 plakalı kamyon, iddiaya göre freninin arızalanması sonucu kırmızı ışıkta bekleyen 6 araca çarptı. Çevredekilerin ihbarıyla kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Araçlarda yaralanan 4 kişi, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.



