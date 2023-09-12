G-20 dönüşü mesajlar: Şehirlerimizi CHP’den kurtaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Hindistan’ın başkenti Yeni Delhi’de düzenlenen 18’inci G20 Liderler Zirvesi dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı, değerlendirmelerde bulundu. Zirvede, “Tek Dünya, Tek Aile ve Tek Gelecek” teması altında gündemdeki konuların ele alındığını anlatan Erdoğan, katıldıkları oturumlarda küresel gündemin önemli konuları hakkında görüş alışverişinde bulunduklarını, Türkiye’nin tavrını ortaya koyduklarını kaydetti. Değerlendirmelerinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan gazetecilerin sorularını yanıtladı.





BATI, RUSYA’YA VERİLEN SÖZÜ TUTMUYOR

Erdoğan’a, G20 sonuç bildirgesinde Türkiye’nin çabalarına vurgu yapılan bölüm hatırlatılarak, “Önümüzdeki günlerde Birleşmiş Milletler zirvesi de var. Afrika ülkelerinin de gözü kulağı Türkiye’de. Tahıl koridorunun geleceğini nasıl görüyorsunuz?” sorusu yöneltildi. Soçi’ye yaptığı ziyarette Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüşmesinde bu konuların enine boyuna ele alındığını belirten Erdoğan, Putin’in kendisine Batı’nın verdiği sözlerin tutulmadığını söylediğini anlattı.





PUTİN İLE TELEFONDA GÖRÜŞECEĞİM

Erdoğan şunları kaydetti: “(Putin) İlk etapta 1 milyon ton tahılı göndereceğinden bahsetti. Biz de özellikle bugün Lavrov ile yaptığımız görüşmede, 1 milyon ton tahılı, fakir Afrika ülkelerine Katar-Türkiye-Rusya olarak göndermeyi planladık. Yapmayı düşündüğümüz bu ihracatı, tekrar gözden geçirmek suretiyle adımlarımızı atacağız. Daha önce 33 milyon ton malum tahıl sevkiyatı yapılmıştı. Yeniden bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatalım teklifinde bulunduk. Lavrov da ‘Bunu Başkan ile gözden geçirelim’ dedi. Ben tekrar Sayın Putin ile bu konuyu telefonda görüşeceğim, bu miktarı artırmak suretiyle en az gelişmiş Afrika ülkelerini rahatlatmakta fayda var. Diyaloğu önceleyerek ve kazan-kazan ilkesiyle yapılan her görüşmenin ülkemiz ve insanlık için hayırlı sonuçlar doğuracağına inanıyorum.”





G-20’DEN TÜRKİYE’YE TEŞEKKÜR

Türkiye’nin insan odaklı diplomasisinin, barışa yönelik çabalarının ve küresel meselelerdeki rolünün tüm ülkeler ve uluslararası kuruluşlarca takdir edildiğini belirten Erdoğan, “G20’de de bu takdir, sonuç bildirgesine girerek, kayıtlara geçmiş oldu.” dedi.





MİLLETİN GÖNLÜNÜ DE SEÇİMİ DE KAZANACAĞIZ

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye gibi büyük ve güçlü bir ülkenin böyle kifayetsizlerin elindeki bir muhalefeti hak etmediğini dile getirdi. Erdoğan, “Tek dertleri rant ve koltuk olan bir muhalefetin ülkemize ve vatandaşlarımıza bir hayrı olmaz. Girdikleri tüm seçimi kaybetmelerine rağmen, ‘başarılıyız’ açıklamaları bile yaptıkları işi ciddiye almadıklarını, seçmenleriyle dalga geçtiklerini gösteriyor. ‘Başarılıyız’ açıklamasını yapanlar, bardağın dolu tarafına falan bakmıyor. Bunlar bardaklarının boş olduğunu anlamayacak kadar saflar. Yerel seçimlerde de CHP’nin eline düşen şehirlerimizi de milletin, tertemiz oyları ile kurtaracak ve Cumhur İttifakı’na verecek inancındayız. Bunun için rehavete kapılmadan çok çalışacak ve milletin gönlünü de seçimi de kazanacağız.” ifadesine yer verdi.





BU HAKARET CEZASIZ KALMAYACAK

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu’nun, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ile ilgili sözlerinin hatırlatılması üzerine de şu açıklamayı yaptı: “Her şeyden önce bu zat bir vatansever, bir milliyetperver kişi değil. Bu zat, her şeyden önce PKK terör örgütüyle, YPG’yle, HDP’yle bunlarla el ele kol kola dolaşanlar bunlar. Bunlar tabii genel başkanlarıyla beraber de aynı şeyleri yapmadılar mı? Terör örgütlerinin temsilcileriyle bunlar Ankara’dan İstanbul’a yürümediler mi? Ama bu ismini verdiğiniz zat, teröristlerin cenaze merasimlerinden tutun dağdakilerle beraber yürümeye varıncaya kadar bunların hepsini yapmış olan kişiler. İnanıyorum ki bu seçimde benim vatandaşım artık bunlara yerel bazda ‘yürü’ demeyecek, bunların ipini kesecek diye inanıyorum. Böyle düşünüyorum.





PKK’NIN KURULDUĞU KÖYDEN SELAM VERİYORDU

Milletle, milletin değerleriyle uzaktan yakından bağı olmayanların alçak iftiralarından başka bir şey değil bu. Sürekli çamur at izi kalsın türü açıklamalarla, düşmanına bile zulmetmeyen Türk Silahlı Kuvvetleri’ne iftiralar atmaktan bıkmadılar. Mehmetçiğin ve milletin düşmanı bir ismin, Türkiye’nin ikinci büyük partisinin mensubu olması da ayrıca düşündürücüdür. Seçimde Kandil’den CHP’ye ve onun adayı Kemal Kılıçdaroğlu’na selamlar ve destekler gönderilirken, bu şahıs CHP kimliğiyle terör örgütünün kurulduğu köyden örgüte selam veriyordu. Bu millet, CHP ile terör örgütünün o dayanışmasını unutmadı, sandıkta da yanıtını verdi. Bu şahıs, dünyanın en şerefli, en mert ordusuna dil uzatmanın cezasını hukuk önünde alacaktır. Düşmanlarının bile mertliğinden övgüyle söz ettiği Türk Silahlı Kuvvetleri’mize yapılan bu namertçe hakaret, iftiralar cezasız kalmayacaktır.”





Paşinyan ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede iki ülke ilişkileri ve bölgesel konular ele alındı. Görüşmede ayrıca, iki lider bölgede kalıcı barış ve istikrarın tesisinin bölge ülkelerinin tamamının kalkınma ve refahına katkıda bulunacağını vurguladı. İki lider, bu yönde diplomatik çabalara devam edeceklerini ifade ettiler.





OVP çok olumlu bir yankı uyandırdı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Orta Vadeli Plan’la ilgili ilk değerlendirmelerin olumlu olduğu, kredi derecelendirme kuruluşu Fitch’in Türkiye’nin kredi notu görünümünü yükselttiği hatırlatıldı. Erdoğan ise şunları kaydetti: “Orta Vadeli Program sadece ülkemizde değil dünyada çok çok olumlu bir yankı uyandırdı ve OVP’nin uyandırdığı bu yankıyla birlikte de piyasalara farklı bir canlılık geldi, geliyor. Türkiye’yi tekrar tek haneli enflasyona kavuşturacağız.” Çok net bir yol haritamız var.





Türkiye’siz koridor olmaz

Hindistan-Orta Doğu-Avrupa Ekonomi Koridoru da sorulan Erdoğan, “Türkiye’siz bir koridor olmaz. Türkiye, önemli bir üretim ve ticaret üssü. Doğudan batıya trafik için en uygun hat Türkiye üzerinden geçmek durumunda” dedi.



