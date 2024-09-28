Galatasaray maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı: Sınır dışı edildi

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlıdan 7'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon, kurusıkı tabancaların ateşli silahlara dönüştürülerek satılması üzerine yürütüldü. Düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde tabancalar, av tüfekleri ve silah tamamlayıcı parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi; bunlardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutuklananlardan İ.S.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.