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Galatasaray maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı: Sınır dışı edildi

Galatasaray maçına PKK paçavrası sokmaya çalışan Yunan yakalandı: Sınır dışı edildi

15:1528/09/2024, Cumartesi
AA
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Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. sınır dışı edildi.
Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. sınır dışı edildi.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi'nin ilk haftasında konuk ettiği ve 3-1 yendiği PAOK karşılaşması öncesi stada PKK/KCK terör örgütünü simgeleyen paçavrayı sokmaya çalışırken yakalanan ve üzerinde uyuşturucu bulunan Yunanistan uyruklu şüpheli sınır dışı edildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Spor Güvenliği Şube Müdürlüğü koordinesinde polis ekiplerince, 44 bin 411 kişinin seyrettiği maç öncesi ve sonrasında herhangi bir olay yaşanmaması için alınan önlemler kapsamında, bir kişinin stada gizlice terör örgütü PKK/KCK'yı simgeleyen paçavrayı sokmaya çalıştığı tespit edildi.


Yapılan incelemede, Yunanistan uyruklu olduğu belirlenen K.T. gözaltına alındı.


Şüphelinin üzerindeki aramada ise bir miktar kokain ele geçirildi.


Emniyet müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli sınır dışı edildi.


Silah kaçakçılarına film gibi operasyon

İzmir'de düzenlenen silah kaçakçılığı operasyonunda 16 zanlıdan 7'si tutuklandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın koordinasyonunda, İl Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekipleri kaçak silah imalatı ve ticaretine yönelik bir çalışma gerçekleştirdi. Operasyon, kurusıkı tabancaların ateşli silahlara dönüştürülerek satılması üzerine yürütüldü. Düzenlenen hava destekli operasyonda şüphelilerin ev ve iş yerlerinde tabancalar, av tüfekleri ve silah tamamlayıcı parçalar ele geçirildi. Gözaltına alınan 16 zanlıdan 11'i adliyeye sevk edildi; bunlardan 7'si tutuklanırken, 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Diğer 5 zanlının emniyetteki işlemleri devam ediyor. Tutuklananlardan İ.S.'nin çeşitli suçlardan 8 yıl hapis cezasının bulunduğu öğrenildi.


#Galatasaray
#İstanbul
#PAOK

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