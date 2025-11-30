Galatasaray'ın şair kaptanının hikayesi

Lansmanda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Emin Bülent Serdaroğlu’nun hem Galatasaray’ın hem de Türk kültür ve edebiyatının özel isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Özbek, Galatasaray’ın henüz 20’li yaşlarına gelmemiş üç öğrenci – Ali Sami, Emin Bülent ve Asım Tevfik – tarafından kurulduğunu hatırlatarak, bu gençlerin sadece spor alanında değil, kültür ve sanat dünyasında da öncülük misyonu taşıdıklarını belirtti. Emin Bülent'in futbol takımının ilk Türk kaptanı olduğunu, sahada centilmenliği ve mücadeleci kimliğiyle bıraktığı izin hâlâ gurur kaynağı olduğunu aktaran Özbek, onun aynı zamanda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde görev alarak milletin var oluş mücadelesini şiirleriyle ölümsüzleştiren bir edebî figür olduğunu dile getirdi.