Galatasaray'ın şair kaptanının hikayesi

Galatasaray’ın ilk kaptanı ve Fecr-i Ati edebiyatının önemli şairlerinden Emin Bülent Serdaroğlu’nun şiirlerini ve futbol hayatını anlatan ‘Kaptan ve Şair Emin Bülent Serdaroğlu’ kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Tanıtım toplantısına GS Başkanı Dursun Özbek de katıldı.
Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucu isimlerinden, Türk edebiyatının Fecr-i Âti kuşağının önde gelen şairlerinden Emin Bülent Serdaroğlu'nun hayatını anlatan “Kaptan ve Şair Emin Bülent Serdaroğlu” kitabı Ketebe Yayınları’ndan çıktı. Kitabın lansmanı, dün şairin vefat yıl dönümünde, Galatasaray Müzesi’nin tarihi atmosferinde yapıldı.
Programa, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Başkan Yardımcısı Mehmet Cibara, Sportif A.Ş. Başkan Vekili Abdullah Kavukcu, Galatasaray Lisesi Müdürü Prof. Dr. Mustafa Reşat Dabak, Galatasaraylılar Derneği Başkanı Metin Sinan Aslan, spor tarihi araştırmacısı ve yazar Mehmet Şenol, Danişmend Ailesi temsilcisi Emre Danişmend, Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ve kitabın yazarı Anıl İbrahim Bakırcı katıldı.
SPORCU, ŞAİR, KAHRAMAN
Lansmanda konuşan Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Dursun Aydın Özbek, Emin Bülent Serdaroğlu’nun hem Galatasaray’ın hem de Türk kültür ve edebiyatının özel isimlerinden biri olduğunu vurguladı. Özbek, Galatasaray’ın henüz 20’li yaşlarına gelmemiş üç öğrenci – Ali Sami, Emin Bülent ve Asım Tevfik – tarafından kurulduğunu hatırlatarak, bu gençlerin sadece spor alanında değil, kültür ve sanat dünyasında da öncülük misyonu taşıdıklarını belirtti. Emin Bülent'in futbol takımının ilk Türk kaptanı olduğunu, sahada centilmenliği ve mücadeleci kimliğiyle bıraktığı izin hâlâ gurur kaynağı olduğunu aktaran Özbek, onun aynı zamanda Çanakkale ve Kurtuluş Savaşı cephelerinde görev alarak milletin var oluş mücadelesini şiirleriyle ölümsüzleştiren bir edebî figür olduğunu dile getirdi.
REFERANS BİR ESER OLDU
Yazar Anıl İbrahim Bakırcı, kitabın sadece şiirleri bir araya getiren bir çalışma olmadığını, el yazmaları, mektuplar, yayımlanmamış metinler, biyografik belgeler ve Galatasaray’ın ilk dönemlerine dair kayıtlarla desteklenen kapsamlı bir referans eser olduğunu vurguladı. Ketebe Yayınları Genel Yayın Yönetmeni Furkan Çalışkan ise kitabın yayımlanmasından gurur duyduklarını ve emeği geçen herkese teşekkürlerini iletti.