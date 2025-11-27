Ketebe'den kasım ayına özel seçki

Türkiye’nin son yıllarda öne çıkan yayınevlerinden biri olan Ketebe Yayınları, edebiyat, düşünce, tarih, kültür, ilahiyat ve bilim alanlarında nitelikli eserler yayımlamasıyla tanınıyor. Hem klasik hem çağdaş metinleri titiz bir editöryal süreçten geçirerek okurlarla buluşturan Ketebe, özgün yayın politikası ve kaliteli baskılarıyla geniş bir okur kitlesi tarafından takip ediliyor.

Kasım ayı boyunca Ketebe, farklı alanlara ilgi duyan okurlar için üç önemli kitabı indirimli olarak raflara taşıyor. İşte bu ayın dikkat çeken eserleri:

Bayan Ra’nın Raporları

Bu eser, gizemli ve metaforlarla dolu anlatımıyla modern insanın zihinsel dönüşümünü, bilinç katmanlarını ve psikolojik sorgulamalarını ele alıyor. Bilimkurgu ile düşünsel analizleri harmanlayan kitap, okuru hem zihinsel hem de sembolik bir yolculuğa çıkarıyor. Alternatif gerçeklikler, içsel çatışmalar ve insanın kendini arayışı üzerine düşündürücü bir metin.

İslâm Bilim Geleneği Avrupa’yı Nasıl Aydınlattı

Bu kitap, İslam medeniyetinin bilimsel birikiminin Orta Çağ Avrupa’sına nasıl aktığını, matematikten astronomiye, tıptan felsefeye kadar birçok alanın bu etkileşim sonucu nasıl geliştiğini anlatıyor. Batı’nın Rönesans'ına giden süreçte Müslüman bilim insanlarının rolünü tarihsel belgeler ve örneklerle aktaran çalışma, bilim tarihinin göz ardı edilen bir yönünü gün yüzüne çıkarıyor.

Psikolojinin Tarihi

Psikoloji biliminin ilk düşünsel temellerinden modern araştırmalara kadar uzanan uzun yolculuğunu konu alan bu eser, insan zihninin bilimsel olarak nasıl incelendiğini anlaşılır bir dille aktarıyor. Filozoflardan deneysel psikologlara, davranışçılıktan bilişsel devrime kadar psikolojiyi şekillendiren tüm akımları kapsamlı bir şekilde ele alıyor. Hem öğrenciler hem genel okur için temel bir başvuru niteliğinde.

Kasım Ayı Ketebe Seçkisi

Ketebe Yayınları, bu üç kitabı Kasım ayı indirim fırsatları kapsamında okurlarla buluşturuyor. Farklı ilgi alanlarına hitap eden bu eserler, ay boyunca hem kitapseverlere yeni keşif imkânı sunuyor hem de zengin içerikleriyle raflarda dikkat çekiyor.











