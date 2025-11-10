Ketebe Çocuk Kasım ayını iki kitapla karşılıyor: İdilya Yaşlı Adam ve Deniz

İdilya – Renkli Rüyalar Kasabası

Yazan ve Resimleyen: Anna Alács

Çeviren: Sare Esen Petek

Gallo, eski hayatını, hiç bilmediği yeni hayatıyla değiştirerek doğru mu yapmıştı?

2024 Bologna Çocuk Kitapları Fuarı İllüstratörler Sergisi Finalisti Anna Alács’ın yazıp resimlediği bu kitap, sıradan bir hayatın griliğinden çıkıp hayal dolu bir yolculuğa davet ediyor.

Horoz Gallo, yumurta fabrikasında monoton günler geçirirken, tek arkadaşı olan küçük kuşu kaybeder ve yalnızlığa düşer. Ancak bir kartpostal her şeyi değiştirir: Gallo, bilinmeyen ve renkli İdilya’ya doğru yola çıkar. Karşılaştığı zorluklara rağmen pes etmeyen Gallo, sonunda kayıp arkadaşına kavuşur ve hayal ettiği yaşamın tam ortasında kendini bulur.

Bu hikâye, konfor alanından çıkmanın cesaretini, dostluk ve bağlılığın değerini, hayal gücüyle umudu korumanın önemini anlatıyor. Sürükleyici yolculuğu destekleyen renkli görseller, Gallo’nun psikolojisini ve İdilya’nın büyüleyici manzaralarını ön plana çıkarıyor. Anna Alács’ın özgün çizimleri, bu benzersiz resimli kitabı çocuklar ve yetişkinler için hem görsel hem de duygusal bir deneyime dönüştürüyor.





Yaşlı Adam ve Deniz

Orijinal eser: Ernest Hemingway

Uyarlayan ve Resimleyen: Lee Ji-Sook

Çeviren: Çiğdem Özkan Sev

Her gün benim için yeni bir gündür, belki bugün şans benden yana olur. Hemingway’in eşsiz hikâyesi, Lee Ji-Sook’un sade ve duru diliyle küçük okurlar için yeniden anlatılıyor.





Kitapta, orijinal eserin duygusal derinliği, kısa ve ritmik cümlelerle korunurken; minimal ve etkileyici çizimler hikâyenin gücüne eşlik ediyor.





Bu uyarlama, çocuklara sadece bir balıkçı hikâyesi sunmuyor; azim, cesaret, umut ve kaybetme temalarını da tartışmaya açıyor.



