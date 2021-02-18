​Gara mağara üs

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin düzenlediği büyük operasyon sonrası Gara’daki terör yapılanması yeniden Türkiye’nin gündemine geldi. Örgütte yaşanan panik havası ve verilen 13 şehide rağmen ABD’nin PKK yalanlarını dikkate alarak yaptığı açıklama, Gara’nın önemini bir kez daha ortaya koydu.

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LOJİSTİK MERKEZ ÜSSÜ

Sahadaki ABD unsurlarına yakınlığı dolayısıyla terör örgütü PKK’nın “operasyon düzenlenemez güvenli alan” olarak gördüğü Gara, bilindik örgüt kampından öte anlam taşıyor. İlk olarak Gara, bugün büyük bölümü temizlenen Türkiye sınırı yakınlarındaki Metina, Zap ve Avaşin gibi kampları besleyen lojistik merkeziydi.

MAYROKE’DEN GARA’YA

Suriye/Irak içlerin araçlarla gelen silah ve erzaklar önce örgütün ‘Mayroke’ adını verdiği bölgeye oradan Gara’ya getiriliyor, arazi şartları elvermediği için buradan da katırlarla kamplara dağıtılıyordu. Türkiye’den HDP aracılığıyla götürülen teröristlerin ilk durak yerlerinden birisi de Gara kampı oluyordu. Örgütü katılan kadın ve erkekler, ‘şervan’ , ‘yeni şervanlar’ gibi bölümlere ayrılarak silahlı ve ideolojik eğitimlerden geçiriliyorlardı.

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KADIN TERÖRİSTLER DE BURADA

Teröristlerin en önemli eğitim merkezlerinden olan Gara’da örgütün silahlı kadın yapılanması YJA-STAR’da bulunuyor. Silahlı kadın yapılanmasının erkek teröristlerden bağımsız olarak ayrı eğitim alanları, ayrı bölükleri, örgüte yeni katılan kadın teröristler için “şervan” eğitim merkezleri, terzihaneler gibi bir çok alan da Gara’da teröristler tarafından kullanılıyor.

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TERZİHANE DE VAR HASTANE DE

Örgüte yeni katılımlar olduğu zaman 50 ile 300 civarında teröristin bulunduğu Gara’da diğer terör kamlarına da hizmet veren yapılar bulunuyor. Örgütün terzihanesi, hastanesi (sağlık birimi) , telsiz (muhabere) merkezi, sözde yönetim merkezi, hastane, sözde eyalet komutanlığı gibi tesisler bulunuyor. Bölgede kendini ABD korumasında hisseden örgütün Gara bölgesinde ‘misafirhane’ ve sözde ‘halkla ilişkiler birimi’ ve hapisane bile var. Bu tesislerin çoğu doğal mağara ve el yapımı mağaralarda bulunuyor.

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DRONE EĞİTİM MERKEZİ

Gara bölgesindeki Deştakafya bölgesinde Türkiye’ye yollanan teröristlere sabotaj eğitimleri veriliyor. Bölgede ‘Bergare’ diye adlandırılan bölgede teröristlere drone ve maket uçak dersi veriliyor. Terör örgütünün sözde özel kuvvet birimleri de tarafından verilen derslere, zaman zaman yabancı uzmanlar (ABD askerleri) de katılıyor. Ayrıca TSK’nın İHA ve SİHA’larına karşı korunma/saldırı yöntemleri ile ilgili de bilgilendirme yapılıyor.

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TOPLANTILAR BURADA YAPILIYORDU

Gara kampı örgüt elebaşlarının zaman zaman toplantı yaptığı merkezlerden birisiydi. Yakalanan teröristlerin ifadelerine göre aralarında Murat Karayılan’ın da olduğu örgüt elebaşları, bölgede toplantılar düzenliyordu. Örgütün sözde gençlik yapılanmasına (DGH) üye teröristler bölgeye gelip talimatlarını alarak sözde sorumluluk alanlarına geri dönüyordu.