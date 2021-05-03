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Gündem Gara yolu kesildi
ANKARA

Gara yolu kesildi ​

Irak’ın kuzeyinde Pençe Yıldırım harekatlarında 10 gün geride kaldı. Mehmetçik, Avaşin-Basyan’da yeni üsler kurarken, Gara güzergahı için de geçiş noktası olan bölgede tampon oluşturacak. Böylece PKK’lı teröristler için Gara yolu tamamen kapanacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Gara yolu kesildi ​
Avaşin-Basyan yeni üsler için hazırlanıyor.

Irak’ın kuzeyinde terör örgütü PKK’ya yönelik düzenlenen Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım harekatlarının 10’uncu gününde komandolar adım adım iz sürüyor. PKK’nın tüm inlerine girilen operasyonlarda şu ana kadar 46 terörist etkisiz hale getirildi. Harekatın Pençe Yıldırım kara safhasında komandolar Avaşin-Basyan bölgesine yoğunlaştı. Ara ara hava desteğiyle devam eden operasyonlarda örgütün sözde komuta yerleri, eğitim tesisleri, barınak, sığınak, mağaraları ile terörist kalıntılar tespit edilerek yok ediliyor. Basyan daha elverişli koşullarda olsa da sarp, kayalık ve derinlikteki zorlu coğrafyasıyla Avaşin’de iz süren komandolar, teröristlerin tüm inlerini tek tek imha ediyor.

Komutanlar sınır ötesinde
GÜNDEM
Komutanlar sınır ötesinde

YENİ ÜSLERE HAZIRLIK

  • İstihkam unsurları ağırlıklı olarak METİ timleri ile bölgeye döşenmiş mayın ve EYP’leri imha edip komandolara yol açıyor. Bölge bir yandan terör unsurlarından arındırılırken, istihkam unsurları da gerek komandolara yol açma, gerekse üslenme için uygun şartları sağlama amacıyla yoğun faaliyet yürütüyor. Bölgede kalıcı üslerin tesisi kapsamında muharebe yolları ve izlerinin inşa ve bakımı yapılacak, ileri bölge havacılığına istihkam desteği sağlanacak, koruyucu mevziler oluşturulacak, gözetlemeye karşı tedbirler alınacak. Ardından da Irak’ın kuzeyindeki üs sayılarına yenileri eklenecek. Üsler için ikmal yollarının açılması, bakım ve onarımı, hava ikmal sistemleri, lojistik güzergahlar ve diğer üslerle bağlantılar gibi faaliyetler icra edilecek.

Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
OYNAT 00:28
Milli Savunma Bakanlığı: Şehit Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak!
Milli Savunma Bakanlığı (MSB) sosyal medya hesabından Pençe-Yıldırım operasyonuna ait yeni görüntülerle operasyonda şehit düşen P.Uzm.Çvş. Ahmet Asan'ın intikamının alındığını açıkladı. MSB yaptığı paylaşımda 'Pençe-Yıldırım operasyonunda şehit düşen Kahraman silah arkadaşımız P. Uzm. Çvş. Ahmet Asan'ın kanı yerde kalmadı, kalmayacak! Bölgede tespit edilen 2 PKK'lı terörist ATAK helikopterlerimizle etkisiz hâle getirildi. Etkisiz hâle getirilen terörist sayısı 46'ya yükseldi' ifadelerini kullandı.

DAĞLICA VE CUDİ NEFES ALDI

Türkiye-Irak sınırına yaklaşık 20 km mesafedeki Avaşin-Basyan, Hakurk’tan sonra PKK’nın en çok kullandığı bölgelerden ve tam karşısındaki Hakkari bölgesinin ana kamplarından. Yüksekova, Cudi ve Dağlıca bölgelerindeki terör yapılanması, harekatlar öncesi buradan yönetiliyordu. Pençe harekatları kapsamında Zap’taki TSK üslenmesiyle Çukurca, Hakurk’taki üslenmeyle Şemdinli, Metina ve Sinat-Haftanin’deki üslenmeyle Şırnak ve Beytüşşebap bölgelerinin K.Irak’la bağlantısı kesildi. Avaşin-Basyan, geri istikamette de Gara güzergahı için geçiş noktası. Pençe-Yıldırım kara harekatı, Gara’ya düzenlenen Pençe-Kartal harekatının bir sonraki aşaması. Avaşin Basyan’daki TSK unsurları, Gara istikametinde önemli bir tampon oluşturacak. Zap ve Metina’daki üslerle diğer yolların da kapatılmış olmasıyla, terör unsurları için Gara yolu tamamen kapanmış olacak.

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