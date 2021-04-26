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ANKARA

Gara’dan sonra düğmeye basıldı

Gara’dan sonra düğmeye basıldı

Pençe Şimşek ve Pençe Yıldırım Harekatları’nın planlaması, Gara operasyonundan sonra başladı. 3 Nisan’da TSK komuta kademesiyle Namaz Dağı’na çıkan Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, operasyonun düğmesine bastı. Yazın da sürmesi beklenen harekatla Kuzey Irak’taki üslere yenileri eklenecek. Mehmetçik Metina’da kalıcı olacak.

Kıymet Sezer Yeni Şafak
Gara’dan sonra düğmeye basıldı
Mehmetçik’in Kandil’e yürüdüğü Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları, Gara’da 13 Türk vatandaşının şehit edildiği alçak saldırıdan sonra planlandı.

Irak’ın kuzeyindeki PKK hedefleri Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonlarıyla tek tek imha edilirken, harekat 4 komando taburunun katıldığı Pençe Yıldırım operasyonu ile devam ediyor. Yıldırım kuvvetleri, Metina ve Avaşin-Basyan’da teröristlerin izini sürüyor. Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım Operasyonu, Pençe harekatlarında derinlerde ve sınır bölgelerinde tesis edilen 30’a yakın üs bölgesi arasındaki hatta yönelik yapıldı. Harekat, PKK’nın K.Irak’taki TSK üs bölgelerine saldıracağı istihbaratı üzerine 2 aylık planlama sonrası 23 Nisan’da başlatıldı. Harekatın düğmesine, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ile TSK komuta kademesinin Şırnak ziyaretinde basıldı. 3 Nisan’da 23. Piyade Tümen Komutanlığı’nı ziyaret eden Akar ve komutanlar, 1995 rakımlı Namaz Dağı’na çıkarak terörle mücadele kapsamında alınan tedbirleri incelemiş, sınır hattı ve ötesinde görev yapan birlik komutanlarıyla toplantılar yapmıştı.

Bakan Soylu ile telefonda görüşen Gara şehidinin babası: Bu bayrakta kanımız var çok şükür
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GÖKÇEADA VE KIBRIS KOMANDOLARI

  • Akar ve komutanlar, Şırnak ziyareti öncesi Gökçeada’daki komando birliğinde inceleme ve denetlemelerde bulunmuştu. Pençe Yıldırım harekatına, Gökçeada’da konuşlu 5. Komando Alayı unsurları da katıldı. Standart komando eğitimlerinin yanı sıra adalar bölgesindeki olası tehditlere karşı özel olarak yetiştirilen Gökçeada komandoları zorlu arazi şartlarında yürütülen Yıldırım Harekatı’na önemli katkı sağladı. Harekata 5. Komando Alayının yanısıra 8’inci Komando Tugayı, 10’uncu Komando Tugayı ve 41’inci Komando Tugayı’nın seçkin birlikleri katılıyor. Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri Komutanlığı da özel kuvvetleriyle harekata destek veriyor.

MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
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MSB açıkladı: Gara'da 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi

Komandolar Kandil yolunda
GÜNDEM
Komandolar Kandil yolunda

IRAK’TAKİ ÜS SAYISI ARTACAK

Pençe Yıldırım harekatına katılan özel kuvvetler başta Zendura tepesi olmak üzere kritik bölgelerde kontrolü sağladı. Metina ve Avaşin-Basyan’ı kapsayan kara harekatında halen arama-tarama faaliyetleri sürüyor. Komuta merkezinde ise her hareket en ince detayına göre planlanıyor. Harekatın yaz aylarında da devam etmesi ve Irak’ın kuzeyindeki TSK üs sayılarının arttırılması bekleniyor. Türkiye-Irak sınır hattından 40 km derinliğe uzanan hatta PKK kamplarının bulunduğu bölgelerde TSK unsurları üslenerek boşluklar doldurulacak. Pençe harekatlarının “terörü kaynağında engellemek” hedefi doğrultusunda yurt içi terörle mücadele harekatlarının geri alan emniyeti sağlanmış olacak ve Irak kuzeyindeki üs bölgelerinin güvenliği tesis edilecek. Pençe Kaplan harekatıyla Hakurk, Sinat Haftanin bölgelerinde kalıcı olan komandolar, Pençe Yıldırım Harekatı ile de Metina ve Avaşin-Basyan’da kalıcı olacak.

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Gara’dan sonra düğmeye basıldı

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