Garantör ülke nedir

15:279/10/2025, Perşembe
Garantör ülke ne anlama geliyor?
Türkiye Gazze için 'Garantör ülke' oldu. Peki bu ne demek?

Garantör ülke, bir anlaşmanın veya sözleşmenin yerine getirilmesini güvence altına almak için söz veren ülke anlamına geliyor. Hamas ve İsrail arasındaki görüşmelerde garantör olan Türkiye, İsrailli esirlerin ve Filistinli tutsakların serbest bırakılması, İsrail askerlerinin belirlenen bir hatta çekilmesi ve Gazze'ye yardım ulaştırılması süreçlerini denetleyecek.Türkiye, İsrail’in anlaşmadaki yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda müdahale hakkına sahip olacak.



