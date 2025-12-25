Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.
Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.