Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

Gazeteci Barış Terkoğlu adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı

20:5625/12/2025, Perşembe
DHA
Sonraki haber
Terkoğlu'na çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' getirildi.
Terkoğlu'na çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' getirildi.

'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan Gazeteci Barış Terkoğlu, jandarma ekiplerince gözaltına alındı. 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Gazeteci Barış Terkoğlu 'Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan jandarma ekiplerince gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Jandarma ekiplerince gözaltına alındı

Gazeteci Barış Terkoğlu hakkında sanal medyada katıldığı bir programda yaptığı açıklamalar nedeniyle 'halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma' suçundan İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından soruşturma başlatıldı. Terkoğlu jandarma ekiplerince gözaltına alındı. Adliyeye getirilmesinin ardından savcılıktaki ifade işlemleri tamamlanan Terkoğlu, 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol talebiyle Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edildi.

Terkoğlu serbest bırakıldı

Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Barış Terkoğlu, çıkarıldığı mahkemece 'Yurt dışına çıkış yasağı' şeklinde adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



#Barış Terkoğlu
#Gazeteci
#Jandarma
#Gözaltı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İstanbul'da adında köy geçen kaç ilçe vardır? 25 Aralık Milyoner sorusu