Gazeteci Barış Terkoğlu gözaltına alındı

16:2825/12/2025, Perşembe
G: 25/12/2025, Perşembe
Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Terkoğlu gözaltına alındı.
Gazeteci Barış Terkoğlu, uyuşturucu operasyonlarıyla gündeme gelen bir eğlence mekanına ilişkin yaptığı açıklamaların ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla gözaltına alındı.

BAŞSAVCILIKTAN RESMİ AÇIKLAMA


Konuya ilişkin İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, soruşturmanın gerekçesi ve yasal dayanağı şu ifadelerle duyuruldu:


"Şüpheli Barış Terkoğlu hakkında TCK 217/a maddesi uyarınca "Halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçundan soruşturma başlatılmış olup talimatımız gereği İstanbul il jandarma komutanlığınca şüpheli gözaltına alınmıştır."


Terkoğlu'nun jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği bildirildi.



