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Gazeteci Emin Eğri çarşaflı kadınlara 'karafatmalar' diyerek nefret kustu

Gazeteci Emin Eğri, Kastamonu'nun İnebolu ilçesinde bir sahilde çocuklarla ilgilenen çarşaflı kadının fotoğrafını çekip, "İnebolu sahilinde bir karafatma. Bu pislikler defolup gitmeli! Bu bizim çocuklar için de bir 'öcü' görüntüdür." ifadelerini kullandı. Skandal sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

21:32 - 22/07/2024 Pazartesi
Güncelleme: 21:56 - 22/07/2024 Pazartesi
Yeni Şafak
Çarşaflı kadınlara hakaret eden Gazeteci Emin Eğri
Çarşaflı kadınlara hakaret eden Gazeteci Emin Eğri
Kastamonu’da gazeteci Emin Eğri, sosyal medya hesabından İnebolu sahilinden çarşaflı bir kadının fotoğrafını paylaşarak, "
İnebolu sahilinde bir ‘karafatma’ Bu pislikler defolup gitmeli! Tek kelime ile iğrenç bir görüntü."
ifadelerini kullandı.

Skandal sözlerini savundu: Çocuklar için 'öcü' görüntüdür

Eğri, kendisine yöneltilen tepkilerin ardından yaptığı yeni paylaşımda da,
"Bazı yorumlara bakıyorum da 'özgürlük' masalı anlatıyor. Önce 'karafatma' siyak ve iri sıcakta sağda solda dolaşan böceklere verilen isimdir. Onu düzeltelim. Koruyucu olanlara derim ki, her ülkenin gelenek ve görenekleri vardır. Uymak insani görevdir. Uymuyorsa defolup gitmelidir. Kimse masal anlatmasın, bunun özgürlükle, istediği yere gitmek gibi masumane savunma ile alakası yoktur. Bu görüntü bizim çocuklar içinde bir 'ÖCÜ' görüntüdür. Benim düşüncem de budur."
ifadelerini kullandı.

Tepki gelince paylaşımını sildi

Eğri, gelen tepkiler ve gözaltı kararının ardından paylaşımını sildi.

Adli kontrolle serbest

Skandal sonrası İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alınan zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.




#Kastamonu
#Emin Eğri
#Başörtüsü
#Çarşaf
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