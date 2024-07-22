Gazeteci Emin Eğri çarşaflı kadınlara 'karafatmalar' diyerek nefret kustu

"Bazı yorumlara bakıyorum da 'özgürlük' masalı anlatıyor. Önce 'karafatma' siyak ve iri sıcakta sağda solda dolaşan böceklere verilen isimdir. Onu düzeltelim. Koruyucu olanlara derim ki, her ülkenin gelenek ve görenekleri vardır. Uymak insani görevdir. Uymuyorsa defolup gitmelidir. Kimse masal anlatmasın, bunun özgürlükle, istediği yere gitmek gibi masumane savunma ile alakası yoktur. Bu görüntü bizim çocuklar içinde bir 'ÖCÜ' görüntüdür. Benim düşüncem de budur."