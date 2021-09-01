Gazeteci Emre Erciş'e silahlı saldırı olayında bir şüpheli daha yakalandı

Gazeteci Emre Erciş 12 Ağustos Perşembe günü saat 11.50 sıralarında Fatih Silivrikapı'da evinin önünde silahlı saldırıya uğramıştı. Bacağından yaralanan Erciş, tedavi altına alınmıştı. Saldırıyı gerçekleştiren 2 şüpheli ise olay yerinden motosikletle kaçarak kayıplara karıştı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, şüphelilerin olayda kullandıkları motosikleti Okmeydanı'nda bırakarak lüks otomobile binip, kaçtıklarını belirledi.

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İKİ ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

Güvenlik kamerası kayıtlarını izleyen ekipler, şüphelilerin kimliklerini tespit edildi. E.K. ve B.P., Avcılar ve Eyüpsultan'da geçen cumartesi eş zamanlı yapılan operasyonla yakalandı. Şüpheliler çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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BAĞCILAR'DA YAKALANDI

Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmaların sonucu olayı gerçekleştiren E.K. ve B.P. ile irtibat kurarak yardım ettiği ve olayın azmettiricisi kişiyle hareket ettiği tespit edilen Bilal Y. dün Bağcılar'da yakalanarak gözaltına alındı.

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AZMETTİRİCİ ARANIYOR

Polis ekiplerince yakalanan Bilal Y., isimli emniyetteki işlemlerinin ardından bugün Çağlayan'da bulunan İstanbul Adliyesi'ne sevk edildiği öğrenildi. Öte yandan polis ekiplerinin olayın azmettiricisi olan kişiyi arama çalışmaları devam ediyor.