Gazeteci olup Gazze gerçeğini anlatacağım

İsrail saldırılarında çok sayıda gazetecinin hayatını kaybettiği Gazze’de, gerçeğin sesi susturulmak istenirken bu sesi yeniden dünyaya duyurmayı hedefleyen gençler Türkiye’de eğitimle hayata tutunuyor. Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) Türkiye Bursları kapsamında Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’nde eğitim alan Filistinli Yusuf Deep, yaşadığı ağır yaralanmalara ve savaşın yıkıcı etkilerine rağmen Gazze’de anlatılamayanları anlatmaya hazırlanıyor.





TÜRKİYE’DE TEDAVİ EDİLDİ

Savaş öncesinde tek hedefi eğitimine devam etmek olan 18 yaşındaki Yusuf Deep’in hayatı, 7 Ekim’de başlayan saldırılarla tamamen değişti. Saldırılarda ağır yaralanan Deep'in elinde, işitme duyusunda ve yüzünde kalıcı hasarlar meydana geldi. Yaralanmasından yaklaşık bir hafta sonra AFAD koordinasyonunda Türkiye’ye getirilen Deep, Ankara Bilkent Şehir Hastanesi’nde tedavi edildi. Temel ihtiyaçları karşılanan Deep, yarım kalan eğitim hayatını yeniden kurmak için Türkiye Bursları’na başvurdu. Başvuru sürecini başarıyla tamamlayan Deep, tam burslu olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi RTS Bölümü’ne yerleşti.





BELGESELLER HAZIRLAYACAĞIM

Sinemanın güçlü bir anlatım dili olduğuna inandığını belirten Deep, mezuniyet sonrası belgesel, sunuculuk ve podcast gibi alanlarda çalışarak Gazze’de yaşananları dünyaya aktarmak istediğini söyledi. Gazetecilerin hedef alındığını vurgulayan Deep, “Bir gazeteci şehit olduğunda, onun ardından binlerce genç gerçeği anlatmak için ortaya çıkıyor” dedi.



