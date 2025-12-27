Gazze'nin susturulmak istenen sesi: Türkiye’den yükselecek

Gazze’de savaş öncesinde eğitimine devam etmekten başka bir hedefi olmayan 18 yaşındaki Yusuf Deep’in yaşamı, 7 Ekim’de başlayan saldırılarla köklü biçimde değişti. Bir arkadaşının evinin bombalanması sırasında ağır yaralanan Deep, enkaz altından güçlükle çıkarılarak uzun süre yaşamla ölüm arasında kaldı, ardından haftalarca yoğun bakımda tedavi gördü ve başında ciddi yaralanmalar oluşurken elinde, işitme duyusunda ve yüzünde hem estetik hem de fiziksel açıdan kalıcı hasarlar meydana geldi. Yaralanmasından yaklaşık bir hafta sonra tedavi amacıyla AFAD koordinasyonunda Türkiye’ye sevk edilen Deep, Bilkent Şehir Hastanesi’nde yaklaşık bir ay boyunca yoğun tedavi altına alındı ve bu süreçte üç-dört zorlu cerrahi operasyon geçirdi. Dil engeli, yalnızlık ve ailesinden ayrı kalmanın yarattığı güçlükler eşliğinde ilerleyen tedavi süreci, uygulanan kapsamlı tıbbi ve psikolojik destek sayesinde Deep’in sağlık durumunun belirgin şekilde iyileşmesi ve hem fiziksel hem de ruhsal açıdan toparlanmasıyla sonuçlandı.





TÜRKİYE BURSLARI UMUDU OLDU

Hastaneden taburcu edilmesinin ardından Deep’in barınma, beslenme ve güvenlik dahil tüm temel ihtiyaçları karşılandı. Bu süreçte AFAD, eğitimine devam edebilmesi için kendisiyle yakından ilgilendi. Savaşın başladığı 7 Ekim’de yarım kalan eğitim hayatını yeniden inşa etmeyi hedefleyen Deep, Türkiye Bursları programını yaptığı araştırmalar ve arkadaşlarının yönlendirmeleriyle öğrendi, gerekli belgeleri tamamlayarak programa başvuruda bulundu.





YAŞANANLARI DÜNYAYA DUYURACAĞIM

Başvuru sürecinin ardından ön kabul alan Yusuf Deep, mülakat aşamasını da geçerek tam burslu olarak Hacı Bayram Veli Üniversitesi Radyo, Televizyon ve Sinema Bölümü’ne yerleşti. Bu gelişmenin kendisine yeniden bir öğrenci gibi düşünebilme gücü verdiğini belirten Deep, bölüm tercihini “Sinemanın çok güçlü bir anlatım dili olduğuna inanıyorum. Öncelikli hedefim Türkçe eğitimimi tamamlamak, ardından lisans eğitimimi başarıyla bitirmek. Mezun olduktan sonra sunuculuk, belgesel, podcast ve benzeri medya alanlarında çalışarak Gazze’de yaşananları dünyaya aktarmak istiyorum” sözleriyle açıkladı. Savaş sürecinde özellikle gazetecilerin hedef alındığına dikkat çeken Deep, bu durumu ise “Gazeteciler gerçeği dünyaya duyurdukları için hedef alındılar. Ancak bir gazeteci şehit olduğunda, onun ardından binlerce genç onun yerini almak için ortaya çıkıyor” ifadeleriyle değerlendirdi.





TÜRKİYE BANA GÜVEN HİSSİNİ YENİDEN YAŞATTI

Türkiye’ye teşekkür eden Deep, “Türkiye bana savaşta kaybettiğim güvenliği yeniden sundu. YTB ise bana yeniden başlama ve eğitimime devam etme fırsatı verdi. Bu fırsat, hayatımın en zor döneminde geldi” diye konuştu. Türkiye’de kendisine gösterilen yaklaşımın son derece insani olduğunu vurgulayan Deep, “İki yıldır buradayım. Bir gün bile kendimi yabancı, dışlanmış ya da ayrımcılığa uğramış hissetmedim. Her Türk vatandaşı bana bir kardeşi gibi yaklaştı” ifadelerini kullandı.





GAZZE ESKİSİNDEN DAHA İYİ OLACAK

Gazze’nin geleceğine ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Deep, “Şu anda geçici bir ateşkes var ve bunun kalıcı barışa dönüşmesini umut ediyoruz. Gazze tamamen yıkıldı ancak biz yaşananları bir kader ve imtihan olarak görüyoruz” dedi. Savaş sonrası yeniden inşa sürecine dikkat çeken Deep, “Herkes Gazze’ye dönüp elinden geleni yapacaktır. İnanıyorum ki iki ila beş yıl içinde Gazze eskisinden daha iyi olacak” diye konuştu.





Gazze’yi onlar inşa edecek

Gazze’nin yeniden inşasında Yusuf Deep gibi gençlerin akademik ve kültürel açıdan donanımlı biçimde yetişmesinin önemine dikkat çeken YTB Başkanı Abdulhadi Turus, “Gazze’den ve gönül coğrafyamızın en yaralı bölgelerinden gelen gençleri, kendi ülkelerinin gelecekteki mimarları olarak görüyoruz. Bu gençler ülkelerine döndüklerinde yalnızca bir diploma değil, Türkiye’nin dostluğunu ve kardeşliğini de beraberlerinde götürecekler. Türkiye ile Filistin arasındaki en güçlü gönül bağlarını bu gençler kuracak. Gazze’nin yeniden ihyası, acıyı azme dönüştüren iyi yetişmiş zihinlerin omuzlarında yükselecektir” ifadelerini kullandı.



