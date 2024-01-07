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Gazetecilere yeşil ışık

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesine dair kanun teklifine ilişkin, “Belli bir süre bu mesleğe emek vermiş değerli basın mensubu arkadaşlarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık, doğal bir davranış olur” dedi.

04:00 - 7/01/2024 Pazar
Güncelleme: 03:09 - 7/01/2024 Pazar
Yeni Şafak
Numan Kurtulmuş.
Numan Kurtulmuş.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Türkiye Bisiklet Federasyonu, Parlamento Muhabirleri Derneği ve Türkiye Haber Kameramanları Derneği tarafından TBMM’nin ev sahipliğinde düzenlenen “Bisiklet Etkinliği”nde konuştu.

KARARI TBMM VERECEK

Kurtulmuş, “Herhalde 15 sene ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabii burada karar verecek olan TBMM’dir. TBMM’de de bu konuda teklifler değerlendirilir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. Ümit ederim ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur” ifadelerini kullandı.




#Numan Kurtulmuş
#TBMM
#Ankara
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