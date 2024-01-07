Gazetecilere yeşil ışık

Kurtulmuş, “Herhalde 15 sene ya da 10 sene gibi bir süre bu mesleğe emek vermiş arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Tabii burada karar verecek olan TBMM’dir. TBMM’de de bu konuda teklifler değerlendirilir. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bu yaklaşımı bir kere daha buradan ifade etmiş olalım. Ümit ederim ki en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport almaları mümkün olur” ifadelerini kullandı.