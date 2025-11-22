Gazeteciyi darbeden koruma polisine ceza

"Başlatılan soruşturmada kişilerin lekelenmeme hakları ve masumiyet karinesi gözetilip herhangi bir açıklama yapmaktan imtina ederek, müvekkilim Serkan Çağlar hakkında isnat edilen suçun işlenmediğine dair en önemli delil olan kamera kayıtlarına göre takipsizlik kararı verilmesini beklerken, müvekkil hakkında görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile açılan davayı adalete olan inancımız ve yargının bağımsızlığına olan güvenimiz doğrultusunda tam bir teslimiyet ile karşıladık. Müvekkilimin koruma polisine karşı mukavemet içerikli hukuka aykırı bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle beraatine, koruma polisinin ise silahsız olan ve şiddete başvurmayan müvekkile yönelik kullandığı zor kullanma yetkisini aştığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği kabul edilerek TCK m.256/1 delaletiyle 86/2,86/3-d maddelerinde düzenlenen suçu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiştir"