Gazeteciyi darbeden koruma polisine ceza

Kağızman Hükümet Konağında kaymakamın koruma polisi ile muhabir arasında araç park yeri tartışması ve darp olayı yaşandı. Gazeteci Serkan Çağlar’ın görevi yaptırmamak için direnme suçu nedeniyle koruma polisine 15 bin 750 TL para cezası verildi.
Kars’ta, araç parkı yüzünden gazeteci ile tartışan koruma polisi, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına ve 15 bin 750 TL para cezasına çarptırıldı.
Kağızman Hükümet Konağında kaymakamın koruma polisi ile İHA muhabiri gazeteci Serkan Çağlar arasında 11 Temmuz 2023 tarihinde,
"aracını buraya çekemezsin"
tartışması ve ardından yaşanan darp olayı ile ilgili başlatılan soruşturma ve yapılan yargılama sonucunda mahkeme kararını açıkladı. Gazeteci Serkan Çağlar’ın görevi yaptırmamak için direnme suçundan beraatine, koruma polisi hakkında ise zor kullanma yetkisinin aşılması nedeniyle hükmün açıklanmasına karar verildi. Ayrıca 15 bin 750 TL para cezası verildi.
Serkan Çağlar’ın avukatı İbrahim Kan,
"Başlatılan soruşturmada kişilerin lekelenmeme hakları ve masumiyet karinesi gözetilip herhangi bir açıklama yapmaktan imtina ederek, müvekkilim Serkan Çağlar hakkında isnat edilen suçun işlenmediğine dair en önemli delil olan kamera kayıtlarına göre takipsizlik kararı verilmesini beklerken, müvekkil hakkında görevli memura mukavemet ettiği iddiası ile açılan davayı adalete olan inancımız ve yargının bağımsızlığına olan güvenimiz doğrultusunda tam bir teslimiyet ile karşıladık. Müvekkilimin koruma polisine karşı mukavemet içerikli hukuka aykırı bir eyleminin tespit edilememesi nedeniyle beraatine, koruma polisinin ise silahsız olan ve şiddete başvurmayan müvekkile yönelik kullandığı zor kullanma yetkisini aştığı ve yaralanmasına sebebiyet verdiği kabul edilerek TCK m.256/1 delaletiyle 86/2,86/3-d maddelerinde düzenlenen suçu işlediğinden bahisle cezalandırılmasına karar verilmiştir"
dedi.
