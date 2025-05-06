Gaziantep haberleri: İki araç kafa kafaya çarpıştı 1 ölü, 2 yaralı

Kaza, dün akşam saatlerinde Oğuzeli-Karkamış yolu kırsal Yakacık Mahallesi kavşağında meydana geldi. İddiaya göre, plakaları ve sürücüleri öğrenilemeyen hafif ticari araç ile otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kaza sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi.