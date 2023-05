Gaziantep Valiliğinden deprem yardımlarına ilişkin 'seçim rüşveti' iddialarına yalanlama

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Millet İttifakı'nı eleştirerek, "Seçime giderken 'Çalacaklar' dediler. Dediler ki, 'Bunlar çalarak iktidara geliyorlar.' Her seçim sandığında karşı tarafın her türlü adayı vardı. Bu kadar Türk demokrasisine iftira atmayı, bu kadar kendi milletine iftira atmayı, bu kadar kendi devletine iftira atmayı seven başka bir grup görmedim" dedi. Tarihin en güvenli, huzurlu ve çok partili hayatın en güzel seçimlerinden birisini gerçekleştirdiklerini ifade eden Soylu, bir seçimin demokrasi şölenine nasıl dönüştürüldüğünü hep beraber ortaya koyduklarını kaydetti.