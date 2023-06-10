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Gaziantep’te 20 milyon liralık vurgun: Beş şüpheli gözaltında

Gaziantep’te, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 milyon TL toplayarak nitelikli dolandırıcılık yapan organize suç örgütüne yönelik jandarma ekiplerince operasyon yapıldı. Operasyonda yakalanan 6 şüpheli şahıstan 5’i sevk edildikleri adli mercilere tutuklandı.

12:18 . 10/06/2023 Saturday
IHA
Vatandaştan 20 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon

Vatandaştan 20 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, hazine arazilerinin imara açılacağı vaadiyle çok sayıda vatandaştan yaklaşık 20 milyon TL toplayarak örgütlü bir şekilde rüşvet ve nitelikli dolandırıcılık suçunu işleyen organize suç örgütüne yönelik çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon yaptı.
Yakalan 6 şüpheliden 5’i tutuklandı

Adli makamların koordinesi ile titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyon neticesinde, 6 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.

Şüphelilerin baskın yapılan adreslerindeki aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar, 2 adet USB bellek, 80 adet muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi.



#Gaziantep
#Hazine arazileri
#Vurgun
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