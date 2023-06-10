Gaziantep’te 20 milyon liralık vurgun: Beş şüpheli gözaltında

Vatandaştan 20 milyon lira vurgun yapan organize suç örgütüne operasyon
Adli makamların koordinesi ile titiz planlama ve takip çalışmaları sonucunda yapılan operasyon neticesinde, 6 şüpheli gözaltına alındı. Tamamlanan yasal işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilen 6 şahıstan 5’i tutuklanarak cezaevine gönderildi. Diğer şüpheli ise adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.
Şüphelilerin baskın yapılan adreslerindeki aramalarda ise 6 adet cep telefonu, 3 adet bilgisayar, 2 adet USB bellek, 80 adet muhtelif evrak ve doküman ele geçirildi.