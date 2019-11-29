Gündem Gaziantepte 3 gün süren uyuşturucu operasyonu düzenlendi 56 zanlı yakalandı
GAZİANTEP

Gaziantep'te 3 gün süren uyuşturucu operasyonu düzenlendi: 56 zanlı yakalandı

Gziantep'te Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan bin 960 polisin katılımıyla 217 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı operasyon 72 saat sürdü. Operasyon sonucunda 56 zanlı yakalandı.

Haber Merkezi AA
Gaziantep'te bin 960 polisin katılımıyla 3 gün süren eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Gaziantep'te bin 960 polisin katılımıyla 3 gün süren eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Gaziantep'te, eş zamanlı olarak 5 mahallede düzenlenen ve 72 saat süren helikopter destekli uyuşturucu operasyonunda, 56 şüpheli gözaltına alındı.

217 adrese operasyon

  • İl Emniyet Müdürü Cengiz Zeybek koordinesinde, Asayiş, Narkotik, Terörle Mücadele ve Özel Harekat şube müdürlükleri ekiplerinden oluşan bin 960 polisin katılımıyla, 26 Kasım'da Hoşgör, Cumhuriyet, Turan Emeksiz, Gümüştekin ve Yukarıbayır mahallelerinde 217 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

56 zanlı yakalandı

Helikopter, drone ve dedektör köpeklerin kullanıldığı, 72 saatte tamamlanan operasyonda, 56 zanlı yakalandı.

2 bin 330 araç ve 9 bin 300 kişi arandı

Söz konusu mahallelerdeki adreslerde 2 bin 330 araç ve 9 bin 300 kişi üzerinde yapılan aramalarda, 5 kilo 300 gram esrar, 450 gram eroin, 730 gram sentetik uyuşturucu, 640 uyuşturucu hap, 5 hassas terazi, 2 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Şüphelilerin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
GÜNDEM
Tokat'ta drift yapan ehliyetsiz sürücüye 9 bin 281 lira para cezası kesildi
Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

Bütçe Kanun Teklifi kabul edildi

​Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonundan geçti.
Saatlerce beklediler

Saatlerce beklediler

İndirim haberini duyan koştu, metrelerce kuyruk oluştu.
Yerli reyting şirketimiz kuruldu

Yerli reyting şirketimiz kuruldu

​Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak güzel haberi duyurdu.
Macron'a sert tepki

Macron'a sert tepki

"Önce sen kendi beyin ölümünü bir kontrol ettir"
AK Parti'den<br>bir ret daha

AK Parti'den
bir ret daha

​İBB'nin Boğaz'a nazır yeşil alan satışına Meclis'ten onay çıkmadı.
Ok yaydan çıktı

Ok yaydan çıktı

​Türkiye ile Libya arasındaki mutabakat Rum medyasını çıldırttı.

17 bin 689<br>personel alınacak

17 bin 689
personel alınacak

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla aralık ve şubatta yapılacak.

Tarihi gün yarın

Tarihi gün yarın

​Türkiye için kritik öneme sahip TANAP yarın Avrupa'ya bağlanıyor.
Bir çocuğumu kaçırdılar, diğerini şehit ettiler

Bir çocuğumu kaçırdılar, diğerini şehit ettiler

​Diyarbakır annelerinin evlat nöbeti 88'inci gününde.
Sıkışıp kaldık

Sıkışıp kaldık

​Teröristlerin umutsuzluk ve karamsarlığı günlüklerine yansıdı.
Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

Dört mevsim ayrı güzellik: Bled gölü

​Gölün bu kadar popüler olmasının sebebi kuşkusuz nefes kesen manzarası.
Günde 1000 TL kazandıracak

Günde 1000 TL kazandıracak

Balon balığının 'ilaç için' ihraç edileceği haberi balıkçıları sevindirdi.
'Altın 11'de<br>tek Türk

'Altın 11'de
tek Türk

​EURO 2020 Elemeler'inin en iyi 11'i açıklandı.
Turizmde<br>sevindiren gelişme

Turizmde
sevindiren gelişme

​Türkiye'ye gelen yabancı ziyaretçi sayısı yüzde 14,47 arttı.
Belirgin<br>şekilde geriledi

Belirgin
şekilde geriledi

​Merkez Bankası ekonomi için güzel haberi verdi.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.