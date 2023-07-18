Gaziantep'te depremde 134 kişinin öldüğü sitede kahreden tespit

Jeolojik ve geoteknik raporları ile harita ve inşaat mühendislerince hazırlanan bilirkişi raporlarının da yer aldığı iddianamede, "Tüm bilirkişi raporu birlikte değerlendirildiğinde, yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi blokları ile ilgili olarak düzenlenen statik proje ve mimari projeler arasında uyumsuzluklar bulunduğu anlaşılmıştır. Blokların eğimli zemin üzerine inşa edildiği, eğimden kaynaklı olarak yapı temellerinin farklı zeminler üzerine oturduğu belirlenmiştir. Bazı temellerin ana kaya bazılarının ise dolgu ve alüvyon zemin üzerine oturduğu, bunun da yer değiştirmelere neden olduğu anlaşılmıştır. Bunun da üst yapıdaki elemanlara tasarlananlardan daha fazla yük aktarılmasına, özellikle kiriş̧-kolon birleşimlerinde çatlama ve kırılmalara neden olduğu görülmüştür. Projede detaylı bir zemin etüdü yapılmamış, sitenin blokları altındaki zeminde homojenlik gösteren bir bütünlük bulunmadığı, kolonlar arası açıklığın ve kolon ölçülerinin tutarsız olduğu anlaşılmıştır."