Gaziantep'te depremde 134 kişinin öldüğü sitede kahreden tespit

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Gaziantep Cumhuriyet Başsavcılığınca, Atatürk Mahallesi Naci Topçuoğlu Bulvarı'nda 6 Şubat'taki 7,7 büyüklüğündeki ilk depremde 6 blokundan 4'ü yıkılan Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nde yürütülen soruşturma tamamlandı.
Projenin fenni mesulü, müteahhidi ve statik proje müellifi olan tutuklu sanık Mehmet Ertan A. ile tutuksuz sanık Altan B. hakkında "bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma" suçundan 2 yıl 8'er aydan 22 yıl 6'şar aya kadar hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame, 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edildi.
"Mimari projenin, tasarım aşamasında yönetmelik çerçevesinde imar durum raporunda belirtilen ölçülere uygun hazırlanmadığı anlaşıldığından, Ayşe Mehmet Polat Sitesi'nin teknik uygulama sorumlusu, müteahhidi ve statik proje müellifi olan şüpheli Mehmet Ertan A. ile mimari proje müellifi Altan B'nin, meslekleri gereği tüm riskleri bilmelerine, ülkemizin deprem kuşağı içerisinde olması ve daha önce ülkemizde meydana gelen depremler nedeniyle çok sayıda vatandaşımızın hayatını kaybetmesine rağmen, meydana gelebilecek bir deprem neticesinde sitenin dönemin mevzuatına uygun olarak inşa edilmemesi durumunda yıkılabileceğini öngörecek durumda oldukları halde söz konusu siteyi yasal mevzuata uygun olarak inşa etmemeleri ve buna uygun projeler çizmemeleri sebebiyle bilinçli taksirle hareket ettiklerinin kabulü gerekmektedir. Şüpheliler, siteyi, bilirkişi raporlarında belirtilen eksik ve kusurlarla inşa ederek suç̧ tarihinde meydana gelen deprem neticesinde yıkılan binalarda 134 vatandaşımızın hayatını kaybetmesi ve 10 vatandaşımızın yaralanmasına neden olmaları sebebiyle bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olma suçunu işledikleri ve haklarında kamu davası açılması için yeterli şüphe oluşturacak delil elde edildiği anlaşılmıştır."