Gaziantep'te elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı

30/01/2026, Cuma
Gaziantep'te yaşanan kazada bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde elektrik direğine çarpan otomobildeki iki kişi yaralandı.

Kanuni Sultan Süleyman Bulvarı'nda seyir halindeki Mehmet Sait Ş. idaresindeki 35 AE 3131 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine orta refüje çıkarak elektrik direğine çarptı.

Çarpmanın etkisiyle kullanılamaz hale gelen otomobildeki sürücü ile yolcu İhsan H. yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Nizip Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bu arada kaza sonrası elektrik direğinin devrilmesiyle bulvar üzerinde elektrik akımı kesilirken, yol bir süre trafiğe kapatıldı.

Ekiplerin çalışması sonrasında yol trafiğe açıldı ve bölgeye elektrik akımı verildi.



#Gaziantep
#Otomobil
#Trafik kazası
