Gaziantep'te eşi ve iki çocuğunu silahla rehin alan ve yakalanan kişi sınır dışı edilecek

Eşi ve 2 çocuğunu rehin alan baba, sınır dışı edilecek.

Pınarbaşı Mahallesi'ndeki evinde dün bıçak ve pompalı tüfekle eşi ve 2 çocuğunu rehin aldıktan sonra Kaymakam Mustafa Anteplioğlu'nun yaklaşık 2,5 saat süren çabasının ardından ikna edilerek, gözaltına alınan Rami Arap, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi.

Sulh ceza hakimliğine çıkarılan Arap'ın deport edilmesine karar verildi.

AA

Arap'ın mahkemedeki ifadesinde, bir grup tarafından tehdit edildiğini öne sürerek, bu nedenle polisin dikkatini çekmek için bu eylemi gerçekleştirdiğini söylediği öğrenildi.

AA

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, eşi ve 2 çocuğunu elindeki silahla rehin alıp, bıçakla kendisine zarar veren Irak uyruklu Rami Arap ikna edilmiş, gözaltına alınmıştı. Arap'ın eşi ve çocukları ise yakınlarına teslim edilmişti.