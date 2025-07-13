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Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

Gaziantep'te Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu

21:2713/07/2025, Pazar
G: 14/07/2025, Pazartesi
AA
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Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
Durmuş'un cenazesi otopsi için Nizip İlçe Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Gaziantep'in Nizip ilçesi Belkıs Mahallesi'nde serinlemek için Fırat Nehri'ne giren 15 yaşındaki Ahmet Durmuş akıntıya kapılarak boğuldu. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen ekipler Durmuş'u nehirden çıkardı ancak yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Gaziantep'in Nizip ilçesinde, serinlemek için Fırat Nehri'ne giren çocuk boğuldu.

Kırsal Belkıs Mahallesi'nde arkadaşlarıyla Fırat Nehri'ne giren Ahmet Durmuş (15), bir süre sonra akıntıya kapıldı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Nehirden çıkarılan Durmuş, yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.


#Gaziantep
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