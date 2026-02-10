Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Gaziantep’te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı: Maddi hasar oluştu

Gaziantep’te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı: Maddi hasar oluştu

23:1510/02/2026, Salı
IHA
Sonraki haber
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.
Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gaziantep’te lüks bir eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahla ateş açılırken, saldırıda yaralanan olmadı, mekanda maddi hasar oluştu.

Gaziantep’te lüks eğlence mekanı ve restorana, seyir halindeki araçtan silahla ateş açıldı. Hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürülen saldırıda yaralanan olmazken, mekanda maddi hasar meydana geldi. Saldırganların yakalanması için çalışma başlatıldı.

Olay, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi. 3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayın, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürüldü.

Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma ve kaçan saldırganları yakalama çalışmaları devam ediyor.


#Gaziantep
#restoran
#hesap
#saldırı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi kimdir?