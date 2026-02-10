Gaziantep’te hesap tartışması sonrası lüks restorana silahlı saldırı: Maddi hasar oluştu

Olay, Şahinbey ilçesi Akyol Mahallesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, Atatürk Bulvarı’nda faaliyet gösteren Bayazhan isimli lüks eğlence mekanı ve restorana hareket halindeki araçtan silahlı saldırı düzenlendi. Olayı gerçekleştiren şüpheli şahıslar kaçarken ihbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemleri alırken saldırıda yaralananın olmadığı belirlendi. 3 kurşunun isabet ettiği mekanda ise maddi hasar meydana geldiği tespit edildi. Olayın, mekanda yaşanan hesap tartışması sonrası yaşandığı öne sürüldü.