Gaziantep'te 'İslam Dünyası Nereye?' forumu: Ortak gelecek için çağrı

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi tarafından düzenlenen Gaziantep Forum II, bu yıl "İslâm Dünyası Nereye?-Güçlü Bir Gelecek için Perspektif" temasıyla gerçekleştirildi. Forumda konuşan GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, "İslam ümmeti ve bir bütün olarak insanlık için parlak bir gelecek hazırlığı, hakikate, bilinç ve basirete dayalı stratejik planlarla sağlanabilir" dedi.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir

Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (GİBTÜ) öncülüğünde Gaziantep Valiliği, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ve Şahinbey Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Gaziantep Forum II, bu yıl "İslâm Dünyası Nereye? - Güçlü Bir Gelecek için Perspektif" temasıyla gerçekleştirildi. Şahinbey Kongre ve Sanat Merkezi’nde gerçekleştirilen Gaziantep Forum’da İslâm dünyasının mevcut meseleleri, gelecek vizyonu ve küresel ölçekteki rolünün ele alındı.

"Müslümanların başka bir çıkış yolu yok"

Forumda konuşan ve Filistin’de yaşanan İsrail zulmüne dikkat çeken Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Safi Arpaguş, toplumların, adaletsizliğe, haksızlığa, açlık ve yoksulluğa mahkum edildiğini ifade ederek, "Özellikle Filistin ve Gazze ekseninde yaşananlar göstermiştir ki Müslümanların ilmi, fikri, siyasi, iktisadi, askeri ve benzeri alanlarda iş birliği geliştirmekten ve müşterek kurumsal yapılar oluşturmaktan başka bir çıkış yolu bulunmamaktadır. Maddi ve manevi krizlerin dünyayı kuşattığı bir zamanda yaşıyoruz. 20. yüzyılın başlarında yaşanan iki büyük dünya savaşından sonra kurulan küresel sistemin her yönüyle iflas ettiği bir süreçten geçiyoruz. Sözde dünya barışını tesis etmek için kurulmuş olan uluslararası yapılar, hukuk sistemleri ve ortaya konulan normlar, etkisini yitirmiş ve yeryüzü tam anlamıyla bir kaos ve kargaşa ortamına sürüklenmiştir" dedi.

"İslam dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorunda"

İslam dünyasının acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorunda olduğuna değinen Arpaguş, "İslam dünyası, acilen bir öze dönüş yolculuğu başlatmak zorundadır. Kendi imkan ve potansiyelinin farkına varmak ve yaşadığı sorunlara Kur’an, sünnet ve kendi medeniyet köklerinden çözümler bulmak durumundadır. Bu, bağımsızlığın ilk adımı olacaktır. Zira ilmi ve fikri bağımsızlığını sağlayamayan toplumlar, başka fikirlerin ve kültürlerin tahakkümüne karşı bir direnç ve direniş gösteremeyecektir" şeklinde konuştu.

GİBTÜ Rektörü Prof. Dr. Şehmus Demir, aileden eğitime, siyasetten ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar her alanda uzun vadeli stratejiler geliştirilmesi gerektiğini ifade ederek, "İslam ümmeti ve bir bütün olarak insanlık için, parlak bir gelecek hazırlığı, hakikate dayalı bilinç ve basirete dayalı stratejik planlarla sağlanabilir. Aileden eğitime, siyasetten ekonomiye, teknolojiden kültüre kadar her alanda uzun vadeli stratejiler geliştirmeliyiz" şeklinde konuştu.

Forumun açılış programında Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Zehra Ünal, Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, eski Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Türkiye Ulusal Ajans Başkanı İlker Astarcı ve TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci de birer konuşma yaptı.

İslam dünyasının güncel meselelerinin ele alınacağı ve 10’dan fazla ülkeden akademisyenin katıldığı forum, 24 Ekim’de sona erecek.