Gaziantep'te kuduz alarmı: İki mahalle karantinaya alındı

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Tablo insan sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda" deyip başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı. Son 5 yılda ortalama 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini belirten Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.