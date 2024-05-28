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Gaziantep'te kuduz alarmı: İki mahalle karantinaya alındı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde vatandaşlara saldıran köpeklerde kuduz tespit edilmesi üzerine karantina iki mahalle karantinaya alındı. Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta, Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta başlatılan karantina uygulaması devam ediyor.

13:50 - 28/05/2024 Salı
AA
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.
İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde, yapılan inceleme sonucunda Kazıklı Mahallesi'nde vatandaşlara saldıran köpeklerin kuduz olduğu belirlendi.


İhbar üzerine bölgeye gelen İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, yakalanan köpekleri incelemek üzere Adana Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüsü Müdürlüğüne gönderdi.


Öte yandan 24 Mayıs'ta Yolbaşı Mahallesi'nde de vatandaşlara saldıran köpeklerin de yapılan incelemede kuduz hastalığı taşıdığı belirlendi.


Karantina uygulaması devam ediyor

Kazıklı Mahallesi'nde 12 Şubat'ta başlayan karantina uygulaması sürerken Yolbaşı Mahallesi'nde ise 24 Mayıs'ta karantina uygulaması başlatıldı.


Mahallelerin girişine ise
"Bu mahallede kuduz vakası görülmüştür"
yazılı tabela asıldı.

İslahiye Belediyesi tarafından kuduz vakası tespit mahallelerde 6 ay karantina uygulanacağı ve gerekli tedbirlerin alındığı bildirildi.


Köpeklerin saldırısına uğrayan vatandaşlara ise İslahiye Devlet Hastanesi'nde kuduz aşısı yapıldı.


Hayvan giriş ve çıkışlarının yasaklandığı mahallelerde Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerince hayvanlara aşılama çalışması yapıldı.


Bölgede, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü, İslahiye Belediyesi ve İlçe Jandarma Komutanlığınca önlem alındı.


Bakan Yumaklı beş maddede sıraladı: Başıboş köpek sorunu ürkütücü boyutta

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, başıboş sokak köpekleri sorununa ilişkin sosyal medya hesabından 5 maddelik bir paylaşımda bulundu. 'Çözüm tartışmalarında, teknik bazı bilgilerin göz önünde bulundurulmasına' vurgu yapan Bakan Yumaklı, "Tablo insan sağlığı açısından ürkütücü boyutlarda" deyip başıboş köpek sayısının 4 milyona yakın olduğunu vurguladı. Son 5 yılda ortalama 260 bin köpeğin kısırlaştırılabildiğini belirten Yumaklı, "Birçok ülke, ülkemize gelecek vatandaşlarına kuduz riskine ve başıboş köpeklerden kaynaklı tehlikelere karşı seyahat uyarısı yapmaktadır. Vatandaşımızın desteği ile ülkemizin bu sorunun da üstesinden geleceğine inanıyorum." dedi.


#İslahiye
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#Gaziantep
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