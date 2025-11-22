Gaziantep’te kumar operasyonlarında 352 milyon TL suç geliri para ele geçirildi

Gaziantep’te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, 2025 yılında kumar oynayan, kumar oynanması için yer ve imkan sağlayan şahıslara yönelik çok sayıda operasyon yapıldı. Operasyonlar çerçevesinde, 195 işyeri mühürlendi, kumar oynanmasına yer ve imkan sağlayan ve kumar oynadığı tespit edilen 241 şüpheli şahıs hakkında işlem yapıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 352 milyon 420 TL, 200 Euro, bin 550 Dolar suç geliri para ile 146 adet bilgisayar, oyun makinesi ve kumar oynamada kullanılan çok sayıda materyal ele geçirildi.

