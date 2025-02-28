Gaziantep’te soba faciası: 3 kardeş hayatını kaybetti

Gaziantep’te sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen 3 kardeş hayatını kaybetti. Olay, dün Oğuzeli ilçesi kırsal Çaybaşı Mahallesi’nde meydana geldi. Sobayı yaktıktan sonra aynı odada uyuyan Arif (18), Yusuf (17) ve Fatih (16) Güneş kardeşlerden haber alamayan yakınları, girdikleri odada kardeşleri hareketsiz buldu. Yapılan ihbar üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, bilinci kapalı olan kardeşler ilk müdahalenin ardından ambulansla Abdülkadir Yüksel Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. 3 kardeş hastanede hayatını kaybetti. Cenazeler, Gaziantep Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Otopsi işlemlerinin ardından cenazeler Çaybaşı Mahallesi'ne getirildi. Kardeşler için mahalle mezarlığında cenaze namazı kılındı. 3 kardeş, mahalle mezarlığında yan yana toprağa verildi.