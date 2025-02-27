Başakşehir'de İETT otobüsünde yangın çıktı.
Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte seyir halindeki İETT otobüsünde yangın çıktı. İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesi sürüyor.
Başakşehir'de Çam ve Sakura Şehir Hastanesi çıkışındaki alt geçitte İETT otobüsünde yangın çıktı.
Seyir halindeki İETT otobüsü cayır cayır yandı: Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi
Gündem / İstanbul
27 Şubat, Perşembe
İhbar üzerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Seyir halinde çıkan yangın ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.
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