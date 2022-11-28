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GAZİANTEP

Gaziantep'teki anne dehşetinde yeni gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Yanık, ''Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi DHA
Gaziantepteki anne dehşetinde yeni gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı
Gaziantep'te anne dehşeti yaşayan çocuk.

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Gaziantep'te zihinsel engelli annesinin şiddet uyguladığı 5 yaşındaki kız çocuğunun tedavisinin takip edildiğini, ailenin 3 çocuğunun devlet korumasına alındığını açıkladı.

  • Bakan Derya Yanık, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Gaziantep'te zihinsel engelli bir annenin, 5 yaşındaki kızına uyguladığı şiddet hepimizi derinden yaraladı. Bakanlık olarak şiddet mağduru kızımızın tedavi sürecini yakından takip ediyoruz. Ailenin 3 çocuğu devlet koruması altına alındı" dedi.

Annesi işkence yapıp günlerce aç bıraktı: Beş yaşındaki çocuk tedavi altında
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Alınan bilgiye göre, merkez Şahinbey ilçesi Onur Mahallesindeki evine gelen biri kız 4 çocuk babası Cihan Y, 5 yaşındaki kızının darbedildiğini fark edince sağlık ekiplerine haber verdi.
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112 Acil Sağlık ekibince Dr. Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan çocuk, tedavi altına alındı.
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Baba Cihan Y, gazetecilere, eşinin sürekli çocuklara şiddet uyguladığını belirterek, şunları söyledi:
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Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesen o çocuk ölürdü.
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Öte yandan Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve anne F.Ynin gözaltına alındığı bildirildi.
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Annenin psikolojik tedavi gördüğü iddia edildi.
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Annesi işkence yapıp günlerce aç bıraktı: Beş yaşındaki çocuk tedavi altında
Gaziantep'te annesi tarafından günlerce aç bırakılarak işkence maruz kalan 5 yaşındaki F.Y hastaneye kaldırıldı. Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı ve anne F.Y'nin gözaltına alındığı bildirildi.
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