Gaziantep'teki anne dehşetinde yeni gelişme: 3 çocuk devlet koruması altına alındı

Kime derdimi anlatacağımı bilmiyorum. Çocuklarım kardeşimde kalıyor. Kimim kimsem olmadığı için ne olacak bu çocuklar? Çocuklar bu şekilde olduğu için işe de gidemiyorum. Fabrikada çalışıyordum, bıraktım. Çocukların başına bir şey gelmemesi için çalışmak zorundayım. Zeytin toplamadan döndüğümde çocuğumu bu şekilde buldum. Raporlu olan eşimin cezaevinden çıkmasını istemiyorum. Müebbet yatsın, o çocuğa da yazık, doktorlar bunun 1-2 günlük olmadığını söyledi. İşten döndüğümde kapı açılmayınca üst kattan girdim. Baktım kız yatıyor, eşim suçunu bildiği için kapıyı açmıyor. İçeri girip kilidi kırdım, ambulansı aradım. Ben gelmesen o çocuk ölürdü.