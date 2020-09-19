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Gündem Gaziler günü nedir? Neden kutlanmaya başlandı? Gaziler Günü kutlama mesajları
POLİTİKA

Gaziler günü nedir? Neden kutlanmaya başlandı? Gaziler Günü kutlama mesajları

Sakarya Meydan Muharebesi’nin kazanılmasının ardından, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'e 19 Eylül 1921’de 'gazilik' unvanı ve 'mareşallik' rütbesi TBMM tarafından verildi. Atatürk’e “Gazi” unvanı verilmesinin yıl dönümü olan 19 Eylül, 2002 yılından bu yana Gaziler Günü olarak kutlanıyor. Gaziler Günü'nün yıldönümünde vatandaşlar internette bugünün önemine vurgu yapan özel mesajları ve sözleri de aratmaya başladı. Peki, Gaziler günü nedir? Neden kutlanmaya başlandı? 19 Eylül Gaziler Günü mesajları neler? İşte detaylar...

Haber Merkezi Yeni Şafak
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19 Eylül Gaziler Günü, Türkiye'de düzenlenen çeşitli etkinliklerle 2002 yılından bu yana kutlanıyor. Resmi olmayan bu günde vatanı uğruna ölümü göze almış kahramanları onurlandırmak için törenler düzenleniyor. Vatandaşlar da bu güne özle mesajları sosyal medya hesaplarından paylaşıyor. Peki 19 Eylül Gaziler Günü'nün anlam ve önemi nereden geliyor? Bu güne vurgu yapan güzel sözel sözler neler? Detaylar haberimizde...

Gaziler Günü nedir? Neden kutlanır?

13 Eylül 1921′ de kazanılan Sakarya Zaferi'nin hemen ardından, 14/15 Eylül gecesi, Batı Cephesi Kumandanı İsmet Paşa ile Genelkurmay Başkanı Fevzi Paşa, Edirne ve Kozan Milletvekilleri sıfatıyla Büyük Millet Meclisi Reisliği'ne cepheden telgrafla şu önergeyi gönderdi: “Bizzat muharebe meydanındaki tedbiriyle muzafferiyetin amil ve müessiri olmuş Başkumandan Mustafa Kemal Paşa Hazretlerine müşirlik rütbesi ile gazilik ünvanı tevcihini teklif ve istirham ederiz. Büyük Millet Meclisi'nin bu teveccühünün milletimiz tarafından doğrudan doğruya bütün orduya müteveccih bir eser-i takdir ve taltif olacağı kanaatinde bulunduğumuzu arz eyleriz.

Sakarya Meydan Muhaberesi'nin kazanılmasından sonra, 19 Eylül 1921 tarihinde, TBMM'since Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk’e, “mareşal” rütbesi ile “gazi” unvanı verildi.

  • 19 Eylül, “Gaziler Günü” olarak kutlanmaktadır. Gaziler gününde yapılacak törenler, Başbakanlığın 24 Ağustos 2003 tarih ve 25209 sayılı resmi gazetede yayınlanan yönetmeliği esaslarına göre düzenlenir.

MSB, Gaziler Günü'nü kutladı

Milli Savunma Bakanlığı da Gaziler Günü'ne özel mesaj yayınladı. Yapılan açıklamada, "Her biri kahramanlık ve fedakarlık timsali olan kıymetli gazilerimizin, Gaziler Günü kutlu olsun. Başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere ebediyete intikal etmiş tüm gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyor, hayatta olanlara da sağlıklı ve mutlu uzun ömürler diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Gaziler Günü kutlama mesajları ve sözleri

Kahraman askerimizin taşıԁığı "GAZA" ruhu oIԁuğu müԁԁetçe, bütünlüğümüze ve milli birIiğimize kast eԁenIerin kirIi emelleri asla gerçekIeşmeуecektir. Gaziler Gününüz Kutlu Olsun.

Türk Milleti bunun en güzel örneğini Atatürk'ün önderliğinde verilen Kurtuluş Savaşında yaşamıştır. “Ya istiklal, ya ölüm!” demiştir. Türk tarihi böylesine kahramanlık günleri ile doludur. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Destanlar уaratan şehit ve gaziler tek tek birer onur abiԁemizԁir. Kahramanlık günlerini şehit ve gazilerimize borçluуuz.

Vatanı uğruna ölümü göze almış kahraman Türk Ordusu, daha sonra dünya barışını korumak için görev almıştır. Gaziler gününüz kutlu olsun.

Bacağım, kolum, gözüm olmadan yaşayabilirim. "Ama vatanım olmadan yaşayamam." diyen gazilerimiz vatan size minnettardır.

Gazilik, Türk vatanseverliğinin, Türk kahramanlığının, Türk fedakârlığının yaşayan destanıdır. Gazi ise bu kahramanı yazan destanın adıdır. Gaziler gününüz kutlu ve mübarek olsun

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