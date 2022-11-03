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İSTANBUL

Gaziosmanpaşa'da cephanelik gibi eve baskın: Suç makinası çıktılar

Gaziosmanpaşa'da, ihbar üzerine polisin bir eve düzenlediği operasyonda lav silahı, Kalaşnikof marka uzun namlulu silahlar, suikast silahı ve el bombaları ele geçirildi.

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Haber Merkezi DHA
​​Gaziosmanpaşada cephanelik gibi eve baskın: Suç makinası çıktılar
Gaziosmanpaşa'da operasyonu.

Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı.

ÇOK SAYIDA MÜHİMMAT ELE GEÇİRİLDİ

Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi.

DÖRT ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

Gaziosmanpaşa'da operasyon: Lav silahı ve el bombaları ele geçirildi
OYNAT 00:37
Gaziosmanpaşa'da operasyon: Lav silahı ve el bombaları ele geçirildi
Gaziosmanpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, bir evde silah ve mühimmat bilgisine ulaştı. Ekipler bu bilgi üzerine, 27 Ekim Perşembe günü saat 00.10 sıralarında Mevlana Mahallesi Hayırlıoğlu Caddesi üzerinde bulunan sitedeki daireye baskın yaptı. Baskında atışa hazır dolu vaziyette lav silahı, Uzi olarak bilinen suikast silahı, Kalaşnikof marka 2 adet uzun namlulu silah, bir tabanca, 3 el bombası ve bu silahlara ait çok sayıda mermi ele geçirildi. Operasyonda Şivan B., Deniz A., Yunus Emre O., ve Muhammet Ali B., gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin kasten yaralama, hırsızlık, yankesicilik ve çeşitli suçlardan çok sayıda suç kaydı olduğu öğrenildi.

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