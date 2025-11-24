Gazze’de formül iki devletli çözüm

İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmelerin ana gündem maddesi Gazze’ydi. Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı Macron ile görüşmede Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı. Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

DİPLOMASİDEN FAYDALANALIM

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

BARIŞ KAPISI ARALANIR

Meloni ile görüşmede de Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini ifade etti. Gazze konusunda yine iki devletli çözüm vurgusu yapan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya Savaşı'nda İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının barış için kapı aralayabileceğini kaydetti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüşen Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ilişkileri değerlendirdi, Türkiye'nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini ifade etti.








