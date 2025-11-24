Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Politika
Gazze’de formül iki devletli çözüm

Gazze’de formül iki devletli çözüm

04:0024/11/2025, Pazartesi
G: 24/11/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
G20 Liderler Zirvesi
G20 Liderler Zirvesi

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi kapsamında liderlerle de ikili görüşmeler yaptı.

İlk olarak Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya gelen Erdoğan, daha sonra İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile görüştü. Görüşmelerin ana gündem maddesi Gazze’ydi. Türkiye ile Fransa ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındığı Macron ile görüşmede Erdoğan, iki ülke arasındaki ilişkilerin geliştirilmesine yönelik karşılıklı adımların önemli olduğunu vurguladı. Gazze’de sağlanan ateşkesin korunmasının ve insani yardımların bölgeye ulaştırılmasının önemine işaret eden Erdoğan, kalıcı barışın formülünün iki devletli çözümden geçtiğini, Türkiye’nin bunu sağlamak için gayret gösterdiğini belirtti.

DİPLOMASİDEN FAYDALANALIM

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaşın adil ve kalıcı bir barışla sona erdirilmesi için diplomasinin tüm imkanlarından faydalanılması gerektiğini kaydeden Erdoğan, Türkiye’nin, savaşan tarafların barış odaklı müzakere zemininde buluşması için gayretlerini sürdüreceğini ifade etti.

BARIŞ KAPISI ARALANIR

Meloni ile görüşmede de Erdoğan, Türkiye ile İtalya arasındaki savunma sanayii başta olmak üzere her alanda iş birliğini ilerletmek için atılan adımların süreceğini ifade etti. Gazze konusunda yine iki devletli çözüm vurgusu yapan Erdoğan, Ukrayna ile Rusya Savaşı'nda İstanbul müzakerelerinin canlandırılmasının barış için kapı aralayabileceğini kaydetti. Singapur Başbakanı Lawrence Wong ile görüşen Erdoğan, iki ülke arasında ticaret ilişkileri değerlendirdi, Türkiye’nin Singapur ile stratejik ortaklığını her alanda geliştirmek istediğini, bunun için atılan adımların artarak süreceğini ifade etti.



#Diplomasi
#Politika
#Recep Tayyip Erdoğan
#Macron
#Meloni
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
MEB 15 bin öğretmen atama sonuçları için son saatler: 2025 sözleşmeli öğretmen atama sonuçları e-Devlet ve Personel MEB sorgulama ekranı