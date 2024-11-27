Gazze’nin çadırları da artık yok

Gazze'de, İsrail tarafından sürdürülen soykırım 417'nci gününü geride bırakırken, saldırılar yüzünden evsiz kalan Filistinliler, bir kez daha soğuk havalara karşı korumasız kaldı. Gazze'nin güneyindeki Han Yunus, Deyr el-Belah, Refah ve Ez-Zuveyde'nin Akdeniz kıyısına yakın batı kesimlerinde yoğunlaşan sığınma merkezleri, hasar görmüş binalar ve çadırlarda yaşayan 2,3 milyon sivil, kış şartlarını imkansızlıklar içinde karşılıyor. İki gün önce bölgede etkili olan soğuk hava ve fırtına 10 bin çadırı tahrip ederken bölgede sivillerin kaldığı 135 bin çadırdan 110 bini kullanılamaz durumda.

Gazze'deki Filistin Hükümeti Medya Ofisi açıklamasında, İsrail ordusunun, bölgeye gönderilen 250 bin çadır ve karavanın Gazze'ye girişine engel olduğu ve ayrıca 135 bin çadırdan 110 bininin yıprandığı, derhal değiştirilmesi gerektiği vurgulandı.





DENİZ BİZİ YUTMASIN!

Birleşmiş Milletler (BM) verilerine göre, Han Yunus, Refah ve Deyr el-Belah'taki 100 noktada bulunan çadırlarda 450 bin sığınmacı kalıyor. Bölgedeki çadırları gezen BM'nin haber sitesi News.un muhabirine konuşan 10 yaşındaki Aya adlı Filistinli kız çocuğu, "Yağan her yağmur damlasından korkuyoruz. Bazen geceleyin uyurken rüzgarın ve yağmurun sesinden korkuyla uyanıyoruz. O saatlerde dalgaların sesleri yüzünden denizin birazdan bizi yutacağını sanıyoruz" diye konuştu. Akdeniz sahilindeki el-Mevasi'de 7 aydır aynı çadırda kalan Muhammed Farac ise "Kaldığımız çadır bizi hiçbir şeyden korumuyor. Yeryüzünü yatak, gökyüzünü döşek edindik. Bizim ve çocuklarımızın elbiseleri de soğuğa uygun değil" ifadelerini kullandı.











