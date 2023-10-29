Gazze’nin sesi şiir festivalinde yankılandı

Hüseyin Keskin
İstanbul Sultanbeyli Belediyesi tarafından 2012 yılından bu yana düzenlenen ‘Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’ yoğun katılımla tamamlandı. Bu sene 10’uncusu gerçekleştirilen festivale, Türkiye ve çeşitli ülkelerden birçok şair katıldı. Atatürk Kültür Merkezi’nde açılışı düzenlenen festival, Filistinli Şair Ghayath Almadhoun’un seslendirdiği şiirle başlamıştı.
BİRÇOK ÜLKEDEN ŞAİRLER YER ALIYOR
Türkiye’den ve dünyanın dört bir yanından şairler, şiirlerini Uluslararası İstanbulensis Şiir Festivali’nde şiirseverler için seslendirdi. Festivale Bosna Hersek’ten Amina Sıljak Jesenkovıç, Suriye’den Abdulwahed Alwanı, Senegal’den Fatou Yelly Faye, Filistin’den Ghayath Almadhoun, Tunus’tan Jamıla Mejrı, İran’dan Maryam Haıdarı, Ürdün’den Muhammed Ali Thaher Mıqdady, Moritanya’dan Muhammed B. Muhtar Eş-Şankıtı ve Azerbaycan’dan Resmiyye Sabır katıldı.
FİLİSTİN MÜCADELESİNE ŞİİRLE DESTEK
Türkiye’den ise Ömer Erdem, Suavi Kemal Yazgıç, Tuba Kaplan, İhsan Deniz, Ethem Erdoğan, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Sümeyye Betül ve Hüseyin Karaca’nın yer aldığı festivalde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “10 ülkeden 25 şairimizin katıldığı ve 4 gün boyunca devam eden festivalimizi 10 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Maalesef festivalin özellikle İsrail’in zulmünün arttığı Filistin’deki özellikle kadınların ve çocukların katledildiği bir döneme denk gelmesi hepimizi büyük bir hüzne boğdu. Şairlerimizden Filistinli şairimizin yakınlarından 28 kişi Gazze’de şehit oldu. Onun şahsında bütün vefat edenlere rahmet diliyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyada özellikle bu katliamın durması için büyük bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadeleye şiirlerle, şairlerimizin dizeleriyle katıldık. Tüm dünyaya zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu haykırdığımız bir organizasyon oldu” şeklinde konuştu.