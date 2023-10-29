Gazze’nin sesi şiir festivalinde yankılandı

Türkiye’den ise Ömer Erdem, Suavi Kemal Yazgıç, Tuba Kaplan, İhsan Deniz, Ethem Erdoğan, Mürsel Sönmez, Müştehir Karakaya, Sümeyye Betül ve Hüseyin Karaca’nın yer aldığı festivalde konuşan Sultanbeyli Belediye Başkanı Hüseyin Keskin, “10 ülkeden 25 şairimizin katıldığı ve 4 gün boyunca devam eden festivalimizi 10 yıldır aralıksız sürdürüyoruz. Maalesef festivalin özellikle İsrail’in zulmünün arttığı Filistin’deki özellikle kadınların ve çocukların katledildiği bir döneme denk gelmesi hepimizi büyük bir hüzne boğdu. Şairlerimizden Filistinli şairimizin yakınlarından 28 kişi Gazze’de şehit oldu. Onun şahsında bütün vefat edenlere rahmet diliyorum. Tabii Türkiye Cumhuriyeti devletimiz, Sayın Cumhurbaşkanımızın önderliğinde dünyada özellikle bu katliamın durması için büyük bir mücadele veriyor. Biz de bu mücadeleye şiirlerle, şairlerimizin dizeleriyle katıldık. Tüm dünyaya zalimin karşısında, mazlumun yanında olduğumuzu haykırdığımız bir organizasyon oldu” şeklinde konuştu.