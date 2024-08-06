Gazze'ye bin 742 ton insani yardım malzemesi gönderilecek

İHH ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan bin 742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.
AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, limanda düzenlenen programda, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini dile getirdi.
Dünyanın Gazze'de yapılan soykırımı izlemekle kaldığını ifade eden Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin en başından beri Gazze'nin yanında olduğunu söyledi.
Gazze için mücadeleye devam edeceklerine dikkati çeken Kıratlı, şöyle konuştu:
Türkiye'nin hukuki yollardan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Kıratlı, Gazze'nin her zaman yanında olacaklarına söyledi.
AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Gazze'deki zulmün bir an önce bitirilmesinin önemli olduğuna değindi.
İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın da Gazze'ye yardım etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu: