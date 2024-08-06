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Gazze'ye bin 742 ton insani yardım malzemesi gönderilecek

Katil İsrail, abluka altındaki Gazze'yi havadan, karadan ve denizden aylardır acımasızca vuruyor. Gazze'ye insani yardımların ulaşmasını engelliyor. İHH İnsani Yardım Vakfı ile Kuveyt kurumlarınca hazırlanan bin 742 ton insani yardım malzemesi, Mersin'den yola çıkacak gemiyle Gazze'ye ulaştırılacak.

14:51 - 6/08/2024 Salı
AA
Foto: Arşiv
Foto: Arşiv

İHH ve Kuveyt kurumlarınca hazırlanan gıda, hijyen, kıyafet, barınma ve sağlık malzemelerinden oluşan bin 742 ton yardım malzemesi, Mersin Uluslararası Limanı'ndaki "Legend Line" adlı gemiye yüklenmeye devam ediyor.


AK Parti Mersin Milletvekili Ali Kıratlı, limanda düzenlenen programda, 7 Ekim'den beri Gazze'de soykırım ve katliamın devam ettiğini dile getirdi.


Dünyanın Gazze'de yapılan soykırımı izlemekle kaldığını ifade eden Kıratlı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde Türkiye'nin en başından beri Gazze'nin yanında olduğunu söyledi.


Gazze için mücadeleye devam edeceklerine dikkati çeken Kıratlı, şöyle konuştu:

"Filistin, Gazze meselesi sadece Müslümanların değil, dünyadaki yaşayan bütün insanların vicdani meselesidir. Bugün görüyoruz, batıda da doğuda da dünyanın her bir noktasında Filistin'de yaşanan soykırıma destek mitingleri yürüyüşleri yapılıyor. Bugün Gazze kasabı Netanyahu'yu ABD Senatosu'nda alkışlarla karşılayanları bu dünya, millet unutmayacak"

Türkiye'nin hukuki yollardan hiçbir zaman vazgeçmediğini belirten Kıratlı, Gazze'nin her zaman yanında olacaklarına söyledi.


AK Parti Adana Milletvekili Ahmet Zenbilci de Gazze'deki zulmün bir an önce bitirilmesinin önemli olduğuna değindi.


İHH İnsani Yardım Vakfı Genel Sekreteri Durmuş Aydın da Gazze'ye yardım etmeye devam edeceklerini belirterek şöyle konuştu:

"Şu gördüğünüz gemi dünyadaki Müslüman halkların dayanışma örneğidir. Biz kendi aramızda bu dayanışmayı sergilediğimiz, mücadelemizi devam ettirdiğimiz, küçük şeyleri bırakıp önemli konulara eğildiğimiz sürece Allah'ın rahmetiyle kardeşlerimizi bırakmayacağız. İHH olarak Gazze'deki ofisimiz ve çalışanlarımızla canhıraş şekilde çalışıyoruz. Sıcak yemek dağıtımlarımız Birleşmiş Milletlerin koordinasyonuyla devam ediyor"



#İHH
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