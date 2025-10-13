Yeni Şafak
Gazze'yi hızla ayağa kaldıralım: Netanyahu’nun çark etmesine izin verilmemeli

04:0013/10/2025, Pazartesi
G: 13/10/2025, Pazartesi
Sonraki haber
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım tırlarının Gazze’ye ulaşmaya başladığını söyledi. Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek, “Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. İkincisi, Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı” dedi. Erdoğan, Trabzon’da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıllık soykırımın ardından Gazze’de kalıcı huzura giden ilk adımın geçen günlerde atıldığını anımsattı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan, çocukların yüzlerinin güldüğünü, İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen sivillerin, zorla çıkarıldıkları yerlere döndüğünü söyledi.

ÇARK ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ

“Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı”
diyen Erdoğan, bunların iki yıllık zulümden sonra umut veren, kalplere inşirah veren gelişmeler olduğunu dile getirdi. Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek,
“Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. Daha evvel defalarca yaptığı gibi İsrail’in bir bahane bulup anlaşmadan çark etmesine izin verilmemelidir. İkincisi, Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır”
diye konuştu.

KIŞ BASTIRMADAN ADIM ATILMALI

İsrail’in, Gazze’nin yüzde 85’ini yaşanmaz hale getirdiğini, suları kirlettiğini, bahçeleri yok ettiğini, binaları yıktığını, okulları, hastaneleri, camileri bombaladığını, altyapı namına Gazze’de bir şey bırakmadığını hatırlatan Erdoğan,
“Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz, bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak, Filistin’deki, Suriye’deki, Sudan’daki, Yemen’deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz”
ifadelerini kullandı.

İLKELİ POLİTİKALARIMIZI HERKES KABULLENDİ

Siyasetlerinin gayesinin dışarıda dostların sayısını artırmak, içeride de milletin gönlünü kazanmak olduğunu belirten Erdoğan, görüşmelerde, ziyaretlerde, barış diplomasisinde, uluslararası alanda müessir bir Türkiye’yi adım adım inşa ettiklerini söyledi. Erdoğan, şunları kaydetti:
“Türkiye’nin insanlığın vicdanına tercüman olan ilkeli politikalarını hemen herkes kabullendi. Yeni Türkiye’yi hasımlarımız dahil herkes kabullendi ama ülkemizin ana muhalefet partisi bunu halen idrak edemedi. Batılılar karşısında omurgalı durmayı ana muhalefete öğretemedik. Ülke içinde ne yaparlarsa yapsınlar, yurt dışına çıkınca Türkiye partisi gibi hareket etmeleri gerektiğini bu beyefendilere bir türlü anlatamadık.”

TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’YA ŞİKAYET TURLARI!

Erdoğan sözlerini şöyle sürdürdü:
“Eski genel başkanın sicili bu hususta zaten çok kötüydü, Avrupa’sından Amerika’sına Türkiye’yi şikayet etmediği yer kalmamıştı. Fakat yeni genel başkan, ülkemizi Batılılara şikayette selefinden çok daha heveskar çıktı. Şimdi işi biraz daha ileri götürdüler. Artık onların gelmesini beklemiyorlar, ayaklarına bizzat kendileri gidiyorlar. Avrupa’ya, Türkiye’yi şikayet turları düzenliyorlar.”
Erdoğan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in ezkaza bir yabancı mikrofon bulsa onu da ülkesini karalamak için kullandığına işaret ederek,
“Haklarında milyarlarca liralık yolsuzluk, rüşvet, haraç, irtikap iddiası olan haramileri yargıdan kaçırmak için Batılı ülkelere adeta yalvarıyorlar. Madem vatana, millete bir hayrın dokunmuyor, en azından zarar verme.”
ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, törenin yapıldığı spor salonuna gelişinde kendisini karşılayan çocuklara oyuncak dağıtıp harçlık verdi.

Gazze zirvesi için Mısır'a gidecek

  • 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze diplomasisini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mısır’da düzenlenecek Gazze zirvesine katılacak. Erdoğan zirvede Gazze’deki ateşkes sürecinde barış gücünde yer alacak Türkiye’nin güvenlik ve istikrar için çözüm önerilerini masaya getirecek. “Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi” adlı uluslararası toplantıda, barış gücünün görevlerinin de tanımlanması bekleniyor.

Yeni havalimanı müjdesi

  • Trabzon’daki biten ve devam eden yatırımların hepsini tek tek saymaya kalksa günün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, kente yeni havalimanı müjdesi de verdi. Erdoğan, “Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı’nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz” dedi.

Trabzon-Samsun 2 saate düşecek

  • Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon’a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil etmeyi hedefliyoruz. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemizle Samsun’dan Artvin’e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız.

Bizim Çocuklar’a 6-1 tebriği

  • Erdoğan, dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde rakibi Bulgaristan’ı 6-1’lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, “Bizim Çocuklar’a bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb’im yollarını ve bahtlarını açık etsin” diye konuştu.

Karadeniz’in güvenliğinde zafiyet oluşmadı

  • Erdoğan, Türkiye’nin yakın çevresinde tarihi kırılmaların yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girmek üzere. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz’in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı.”



