Gazze'yi hızla ayağa kaldıralım: Netanyahu’nun çark etmesine izin verilmemeli

“Kış bastırmadan mutlaka bu konuda adım atılmalı, Gazzeli kardeşlerimiz derme çatma barınaklardan kurtarılmalıdır. Türkiye olarak burada da ne gerekiyorsa elimizden geleni yapacağız. Biz, bölgemizde istikrar istiyoruz, herkes için güvenlik istiyoruz. Kendimiz için neyi murat ediyorsak, Filistin’deki, Suriye’deki, Sudan’daki, Yemen’deki mazlumlar için de aynısını murat ediyoruz. İnşallah bu anlayışla çabalamaya devam edeceğiz”