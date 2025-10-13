Gazze'yi hızla ayağa kaldıralım: Netanyahu’nun çark etmesine izin verilmemeli

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye’nin insani yardım tırlarının Gazze’ye ulaşmaya başladığını söyledi. Erdoğan, ateşkes anlaşmasıyla her şeyin bitmediğine işaret ederek, “Şimdi çok daha büyük bir imtihan, İslam dünyasını ve insanlığı bekliyor. Öncelikle İsrail’in attığı imzanın arkasında durması temin edilmelidir. İkincisi, Gazze’nin yeniden süratle ayağa kaldırılmasıdır” diye konuştu.
Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Gazze’ye yardım girişleri hamdolsun hızlandı. Bizim insani yardım tırlarımız da Gazze’ye ulaşmaya başladı” dedi. Erdoğan, Trabzon’da yapımı tamamlanan tesis ve projelerin açılış töreninde yaptığı konuşmada, iki yıllık soykırımın ardından Gazze’de kalıcı huzura giden ilk adımın geçen günlerde atıldığını anımsattı. Ateşkes mutabakatı sonrası buruk da olsa, gönülleri yaralı da olsa Gazzelilerin ilk defa rahat bir nefes aldığını belirten Erdoğan, çocukların yüzlerinin güldüğünü, İsrail’in hava saldırıları sebebiyle oradan oraya sürüklenen sivillerin, zorla çıkarıldıkları yerlere döndüğünü söyledi.
ÇARK ETMESİNE İZİN VERİLMEMELİ
KIŞ BASTIRMADAN ADIM ATILMALI
İLKELİ POLİTİKALARIMIZI HERKES KABULLENDİ
TÜRKİYE’Yİ AVRUPA’YA ŞİKAYET TURLARI!
Gazze zirvesi için Mısır'a gidecek
- 7 Ekim 2023’ten bu yana Gazze diplomasisini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Mısır’da düzenlenecek Gazze zirvesine katılacak. Erdoğan zirvede Gazze’deki ateşkes sürecinde barış gücünde yer alacak Türkiye’nin güvenlik ve istikrar için çözüm önerilerini masaya getirecek. “Şarm el-Şeyh Barış Zirvesi” adlı uluslararası toplantıda, barış gücünün görevlerinin de tanımlanması bekleniyor.
Yeni havalimanı müjdesi
- Trabzon’daki biten ve devam eden yatırımların hepsini tek tek saymaya kalksa günün yetmeyeceğine dikkati çeken Erdoğan, kente yeni havalimanı müjdesi de verdi. Erdoğan, “Bugün şu müjdeyi sizlere vermekten büyük memnuniyet duyuyorum. Trabzon Havalimanı’nın ihtiyacı karşılamakta zorlandığını biliyorum. Yeni projeyi bitirdik ve inşallah ihalesini bu sene yapıyoruz. Çalışmalara da önümüzdeki yıl başlamayı planlıyoruz. Böylece deniz üzerine üçüncü havalimanımızı Trabzon’a inşa edeceğiz” dedi.
Trabzon-Samsun 2 saate düşecek
- Son 23 yılda güncel rakamlarla Trabzon’a toplam 540 milyar lira tutarında kamu yatırımı yaptıklarını vurgulayan Erdoğan, şunları kaydetti: “Yıl sonuna kadar tüm çalışmaları tamamlamayı ve projemizi 2026 yatırım programına dahil etmeyi hedefliyoruz. Trabzon-Samsun arası ulaşımı 2 saate düşürecek hızlı tren demir yolu projemizle Samsun’dan Artvin’e tüm şehirlerimizi birbirine bağlayacağız.
Bizim Çocuklar’a 6-1 tebriği
- Erdoğan, dün gece Dünya Kupası Avrupa Elemeleri’nde rakibi Bulgaristan’ı 6-1’lik skorla mağlup eden A Milli Futbol Takımı’nı tebrik etti. Türk milletine futbol resitali yaşatan tüm futbolcuları ve teknik heyeti kutlayan Erdoğan, “Bizim Çocuklar’a bundan sonraki tüm maçlarında başarılar diliyorum. Rabb’im yollarını ve bahtlarını açık etsin” diye konuştu.
Karadeniz’in güvenliğinde zafiyet oluşmadı
- Erdoğan, Türkiye’nin yakın çevresinde tarihi kırılmaların yaşandığına dikkat çekerek, şunları kaydetti: “Rusya-Ukrayna Savaşı 4. yılına girmek üzere. Savaşı sonlandırmaya dönük çabalarda henüz istenen netice alınamadı. Barışın tesisi için iki ülkeyle de temas halindeyiz. Karadeniz’in güvenliğinin riske girmemesine büyük önem veriyoruz. Hamdolsun şimdiye kadar bunda başarılı olduk. Karadeniz’deki seyrüsefer güvenliğinde herhangi bir zafiyet oluşmadı.”