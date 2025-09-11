Gebze Belediyesi 32 yeni araçla filosunu güçlendirdi

Gebze Belediyesi, araç filosunu genişletmeye devam ediyor. Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz’ün ev sahipliğinde düzenlenen törende, toplam değeri 288 milyon TL olan 32 yeni araç hizmete kazandırıldı.

Araç sayısı 103’ten 216’ya yükseldi

Başkan Büyükgöz, göreve geldiği 2019 yılında belediyeye ait araç sayısının 103 olduğunu, bugün ise öz kaynaklarla yapılan alımlar sayesinde bu sayının 216’ya çıktığını belirtti. Göreve gelmeden önce 193 aracın kiralık olduğunu ifade eden Büyükgöz, bugün bu sayının 108’e düştüğünü vurguladı.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz

Soba: “Kaynaklar verimli kullanılıyor”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba törende yaptığı konuşmada, Gebze Belediyesi’nin kaynakları verimli kullanma konusundaki başarısına dikkat çekerek şunları söyledi:

“Çok yakın zamanda bir tören daha düzenlemiştik. Halka hizmet, Hakk’a hizmetin örneğinin tecellisini yaşıyoruz bugün. Gebze Belediyemizin yaptığı gibi kaynakları verimli kullanırsanız bugünkü töreni yaşarsınız. Bütçe çok verimli kullanılıyor, bugün de bunların meyvelerini topluyoruz. Gebze Belediye Başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. İnşallah böyle güzel törenlerde bir araya gelmek dileğiyle hepinizi en kalbi duygularımla selamlıyorum.”

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba

“Minimum maliyet, maksimum fayda”

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz ise konuşmasında mali disiplinden asla taviz vermediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Temel yaklaşımımız minimum maliyet, maksimum fayda. Satın alma maliyeti kiralamadan daha düşükse kamu bütçesi için o tercih edilir. Mali disipline, bütçe disiplinine, personel disiplinine azami derece önem gösterdik. Bunlara dikkat verdikçe Rabbim bereketini kat be kat veriyor. Göreve geldiğimizde 103 aracımız vardı, 22’si kullanılamaz durumdaydı. Bugün 32 aracı daha hizmete alarak sayıyı 216’ya yükseltiyoruz. Değeri 288 milyon TL olan bu araçları 214 milyon TL’ye mal ederek, yalnızca bu alımda 75 milyon TL tasarruf sağladık. Özellikle kırsal mahallelerdeki imar çalışmalarımızı tamamladık, önümüzde 677 kilometrelik imar yolu açma görevimiz var. Bu hizmet yükünü karşılamak için iş makinelerine ağırlık verdik.”

Kaymakam Özyiğit: “Beceri, fedakârlık ve dürüstlük”

Törende son konuşmayı Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit yaptı. Kaymakam Özyiğit, belediyelerde kaynakların kanunla belirlendiğini hatırlatarak şunları kaydetti:

“İki ana kaynak vardır: nüfusa göre merkezi bütçeden gelen kaynak ve yerel kaynaklar. Eğer güzel hizmetler yapılıyor, kaynaklar çoğaltılıyorsa bütçe iyi idare ediliyor demektir. Bu işin altında beceri vardır. Bu beceriyi gösteren, fedakârlık yapan ve Gebzemize hizmeti her şeyin önüne alan belediye başkanımızı ve ekibini tebrik ediyorum. Allah yollarını açık etsin. Namuslu, dürüst adam kolay bulunmaz; bulunca da hakkını teslim etmek lazım. Ona hem dua ediyoruz hem de başarılar diliyoruz.”

Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit

Katılım yoğundu

Törene; Gebze Kaymakamı Mehmet Ali Özyiğit, Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanvekili Hasan Soba, Gebze Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hacı Ali Mantar, AK Parti İlçe Başkanı Recep Kaya, Kadın Kolları Başkanı Habibe Çırak, Gençlik Kolları Başkanı Bilal Durmuş Kurt, İlçe Sağlık Müdürü İlhan Kadıoğlu, İlçe Milli Eğitim Müdürü Şenol Pekgöz, mahalle muhtarları, STK temsilcileri, kurum müdürleri, belediye başkan yardımcıları ve basın mensupları katıldı.

“En büyük teşekkür Gebze halkına”