Geleceğin Kayseri’si Kocasinan’da yükseliyor

Kayseri’nin geleceğini şekillendirecek olan Argıncık Kentsel Dönüşüm Projesi, modern şehircilik anlayışının en güzel örneklerinden biri olarak tarihe geçmeye hazırlanıyor. İlçe belediyeleri ölçeğinde Türkiye’nin en kapsamlı kentsel dönüşüm projelerini hayata geçirdiklerini vurgulayan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, bugüne kadar toplam 5 bin 936 konutu tamamladıklarını ve bunların 4 bin 35’ini vatandaşlara teslim ettiklerini, 1.901 konut inşaatının ise hızla devam ettiğini belirtti. Kocasinan Belediyesi olarak kentsel dönüşüm çalışmalarını hızlı bir şekilde sürdürdüklerini ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, “Rutin belediyecilik hizmetlerinin yanı sıra, bölgemizin en önemli ihtiyaçlarından biri olan kentsel dönüşüm, olmazsa olmazımızdır. Göreve geldiğimden beri 10 yıldır, 11 bölgemizde dönüşüm çalışmalarımız aralıksız devam ediyor. Çünkü biz biliyoruz ki; yarınlarımız ve çocuklarımız için parkı, okulu, yeşil alanı, pazarı, camisi ve sosyal donatılarıyla çağdaş mahalleler inşa etmek ancak kentsel dönüşümle mümkün” ifadelerini kullandı.