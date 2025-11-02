Yeni Şafak
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımda Türkiye ikincisi

23:482/11/2025, Pazar
G: 2/11/2025, Pazar
Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımda 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde etti.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkkılıç liderliğinde, ülke genelinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle 2024 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yaklaşık yüzde 50'lik oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk iki sırada yer aldı.

Bütçesinin yarısını yatırımlara yönlendiren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde etti. Başkan Büyükkılıç, “Bu başarı, vizyoner yönetim anlayışımızın ve Kayserililere hizmet aşkımızın bir sonucudur” dedi.
Bütçesinden yatırıma en çok kaynak ayıran belediyeler arasında geçtiğimiz yıl birinci sırayı göğüsleyen Kayseri Büyükşehir Belediyesi, yine bütçesini yatırımlara ayırarak, ülke genelinde büyük başarı gösterdi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakarak, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci büyükşehir belediyesi oldu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, belediye bütçesinin yüzde 50’sini yatırıma ayırarak, 30 büyükşehir arasında Türkiye ikinciliğini elde ettiklerini açıkladı.
Başkan Büyükkılıç, 30 büyükşehir arasında yatırımda zirveye yakın konumlarını korumaktan gurur duyduklarını belirterek,
“Kayseri, hem istikrarlı mali yönetimi hem de geleceğe dönük yatırımlarıyla Türkiye’de örnek gösterilen bir şehir haline geldi”
dedi.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin Anadolu’nun parlayan yıldızı olduğunu söyleyen Büyükkılıç, belediye bütçesinin yaklaşık yüzde 50’sinin yatırımlara ayrıldığını vurgulayarak,
“Türkiye ikincisi olmak bizim için büyük bir gurur ve onur. 5 yıldır 30 büyükşehir arasında hep zirvelerde yer alıyoruz. Bu başarı, Kayseri’nin vizyoner bakış açısının ve planlı yatırım politikamızın bir göstergesidir”
ifadelerini kullandı.

'Geniş Bir Yelpazede Yatırım Yapıyoruz'

Kayseri’nin her alanda gelişmesi için gece gündüz çalıştıklarını belirten Başkan Büyükkılıç,
“Eğitimden sağlığa, ulaşımdan altyapıya, kültür-sanattan turizme, tarım ve hayvancılıktan spora, gastronomiden sosyal hizmetlere kadar geniş bir yelpazede yatırım yapıyoruz. Amacımız, hemşehrilerimizin yaşam kalitesini artırmak ve şehrimizi geleceğe hazırlamaktır”
dedi.

'5 Yılda 3 Kez Birincilik, 2 Kez İkincilik'

Son beş yılda Kayseri’nin yatırım performansıyla büyük bir istikrar ortaya koyduğunu dile getiren Büyükkılıç,
“2020’de birinci, 2021’de yine birinci, 2022’de ikinci, 2023’te ise liderliğe imza attık. 2024’te de Türkiye’nin ilk iki büyükşehir belediyesinden biri olduk. Böylelikle, son 5 yılda 30 büyükşehir arasında bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran belediye olarak 3 kez birinci ve 2 kez ikinci olduk. Bu başarı tüm Kayseri halkınındır”
diye konuştu.

'Bu Şehre Kalıcı Bir Vizyon Kazandırıyoruz'

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımda zirve istikrarını sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kayseri, insan odaklı, adil, yenilikçi ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla geleceğin şehirleri arasında yerini almaya devam ediyor. Her adımımızda vatandaşlarımızın memnuniyetini ve şehrimizin yarınlarını ön planda tutuyoruz. Kayseri’de her yatırım, geleceğe bırakılan bir izdir; biz bu şehre sadece hizmet değil, kalıcı bir vizyon kazandırıyoruz. Kayseri’nin yıllardır süren bu başarısı tesadüf değil, planlı, akılcı ve insana dokunan bir belediyecilik anlayışının sonucudur. Kayseri’yi her alanda daha güçlü, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyor, her adımı hemşehrilerimizin yararına atıyoruz.”



