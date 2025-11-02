Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımda Türkiye ikincisi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Başkan Memduh Büyükkkılıç liderliğinde, ülke genelinde parmakla gösterilen, örnek alınan ve takdir toplayan yatırım ve hizmetleriyle 2024 yılı kesin hesap rakamlarına göre cari bütçe yılında yaklaşık yüzde 50'lik oran ile 30 büyükşehir belediyesi arasında ilk iki sırada yer aldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi, 2024 yılı Belediyeler Arası Bütçe Kullanım Performansları Değerlendirme ve Ödüllendirme Projesi sonuçlarına göre, İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirleri geride bırakarak, bütçesinden yatırıma en çok pay ayıran ikinci büyükşehir belediyesi oldu.
'Geniş Bir Yelpazede Yatırım Yapıyoruz'
'5 Yılda 3 Kez Birincilik, 2 Kez İkincilik'
'Bu Şehre Kalıcı Bir Vizyon Kazandırıyoruz'
Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımda zirve istikrarını sürdürdüğünü belirten Başkan Büyükkılıç, sözlerini şöyle sürdürdü: