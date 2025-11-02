Kayseri Büyükşehir Belediyesi yatırımda Türkiye ikincisi

“Kayseri, insan odaklı, adil, yenilikçi ve ortak akla dayalı belediyecilik anlayışıyla geleceğin şehirleri arasında yerini almaya devam ediyor. Her adımımızda vatandaşlarımızın memnuniyetini ve şehrimizin yarınlarını ön planda tutuyoruz. Kayseri’de her yatırım, geleceğe bırakılan bir izdir; biz bu şehre sadece hizmet değil, kalıcı bir vizyon kazandırıyoruz. Kayseri’nin yıllardır süren bu başarısı tesadüf değil, planlı, akılcı ve insana dokunan bir belediyecilik anlayışının sonucudur. Kayseri’yi her alanda daha güçlü, daha yaşanılabilir bir şehir haline getirmek için kaynaklarımızı en verimli şekilde değerlendiriyor, her adımı hemşehrilerimizin yararına atıyoruz.”