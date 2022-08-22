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POLİTİKA

Gelecek Partisi'nde deprem: Yöneticiler istifa etti

Gelecek Partisi Batman Merkez İlçe Başkanı Ömer Er, teşkilat olarak istifa ettiklerini açıkladı. Er, istifa sebebi olarak il başkanı ve bölge koordinatörüyle yaşadıkları anlaşmazlığı gösterdi gerekçe gösterdi.

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Gelecek Partisinde deprem: Yöneticiler istifa etti
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Gelecek Partisi Batman Merkez İlçe Başkanı Ömer Er, yönetim kurulu ile birlikte görevlerinden ve partiden istifa ettiklerini açıkladı.

Basın toplantısında istifasını duyuran Er “Parti kuruluşundan bu yana görev yaptığım Gelecek Partisi'nde siyasi anlaşmazlık ve çalışma sisteminden dolayı görevinden ve partiden istifa ettim. Parti kuruluş aşamasından bu yana görev yaptığım Gelecek Partisi'nde görevimi layıkıyla yaptım. Yaptığım çalışmalar kamuoyunca da bilinmektedir. Ama maalesef il başkanı ve bölge koordinatörü ile anlaşmazlık yaşadığımızdan dolayı istifa ettik” ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti
GÜNDEM
Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Çevik partisinden istifa etti

İSTİFA EDENLERİN TAM LİSTESİ

Cumhuriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre, Gelecek Partisi'nden istifa eden isimler şöyle:

Merkez İlçe Başkanı Ömer Er ile birlikte Gelecek Partisi Batman Merkez ilçe yönetiminden Hasan Yurttaş, Vedat Ediz, Fatih Yeşil, Sevgi Doğan, Vedat Kalaycıoğlu, İnci Durmaz, Rukiye Yıldırım, Bahar Yavuz, Mahsum Gün, Muhammed Sevim, Muhammed Seydal, Fehmi Şen, Sabahattin Gerkin, İsmail Güneş, Tuncay Akıncı, Sertip Taş, Yaşar Gülükgiray, İsmail Akın, Ahmet Yıldız ve M. Fatih Söyüt ile il yönetiminden Abdulkerim Ekinci, Hayrettin Çelik, Hüseyin Korkmaz, Seval Sönük, M. Can Erincik, Ferhat Yıldırım, İsmail Baran ve Hülya Yıldız da istifa etti.

Başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
FOTOĞRAF 15
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Gelecek Partisi Sakarya İl Teşkilatı ile bazı ilçe teşkilatları, dün yazılı bir açıklama yaparak partilerinden istifa ettiklerini kamuoyuna duyurdu.
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Yaşanan gelişmelerin ardından bugün Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanlığı olarak kullanılan binadaki tabelalar indirilip, eşyalar taşınmaya başlandı.
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Binanın dış cephesindeki tabelalar da sökülürken, içeride Serbes ve arkadaşlarına ait masa ve sandalyeler ile tablolar kaldırıldı, kaplamalar da sökülmeye başlandı.
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Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Title
Sakarya'da başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Başkan ve yönetiminin istifa ettiği Gelecek Partisi binası boşaltıldı
Gelecek Partisi Sakarya İl Başkanı Ender Serbes ve il yönetiminin dün partiden istifa etmelerinin ardından, parti il binası boşaltılarak tabelalar söküldü.


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